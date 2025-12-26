El Festival Paso del Salado celebra su 52ª edición con música, danza y tradición

Por Santotomealdía



Una nueva edición del Festival Paso del Salado se celebrará el próximo sábado 3 de enero, en el anfiteatro Martín Miguel de Güemes, desde las 21 horas. El evento, que este año llega a su 52ª edición, es una de las expresiones culturales más representativas de nuestra ciudad y propone una noche de música, danza y encuentro popular.

En el inicio de la jornada tendrá lugar la actuación especial de Orlando Vera Cruz, uno de los máximos exponentes del nuestro folclore. A lo largo de la noche, subirán al escenario Waynas, Natalia Pérez, José Echeverría y Terra.

El festival también contará con la participación de academias de danza locales, que sumarán su arte para reforzar el espíritu comunitario del evento. Estarán presentes La Juntada, Defensores de la Tradición, Raíces Argentinas, Lumbre Popular, Mancebos, Renacer y Tras la Huella, grupos que representan con compromiso el talento y la identidad cultural de la ciudad.

La entrada es libre y gratuita, y como cada año, se espera una importante concurrencia de público en un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro entre generaciones, artistas y vecinos.

Desde su creación, el Festival Paso del Salado ha sido una de las celebraciones más emblemáticas de nuestra ciudad, consolidándose como una verdadera fiesta popular, donde la tradición y la cultura local encuentran un lugar central.