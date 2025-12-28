Se repiten los problemas en el servicio de agua y crece la preocupación de los vecinos

Por Santotomealdía



Desde hace algunos días se registran serios problemas en la presión del servicio de agua potable en una amplia zona de la ciudad, lo que en la práctica impide el acceso al suministro para miles de familias santotomesinas. La situación se agrava por las altas temperaturas y la falta de una solución inmediata, generando malestar y preocupación en distintos barrios.

El panorama más crítico se presenta en el cuadrante comprendido entre Ruta 19, Avenida Luján, Avenida Richieri y la autopista Santa Fe - Rosario, una zona que, como ya ocurrió el verano pasado, vuelve a sufrir los efectos de un servicio colapsado.

En el sector mencionado, que comprende a las vecinales Villa Luján Oeste, 12 de Septiembre, Favaloro, Dos Rutas y Las Vegas, la presión es tan baja que directamente no hay agua en muchas viviendas. Sin embargo, también hay otros barrios afectados, como Villa Luján Este, Zaspe y Loyola, además de algunos sectores cercanos, donde la prestación se ve resentida o interrumpida.

Desde la Asociación Vecinal Villa Luján, la más afectada por la cantidad de habitantes que representa, señalaron a Santotomealdía que en ambos lados del barrio están sin agua. En el sector oeste, indicaron que el tanque de Adelina Oeste sufrió la rotura de una bomba, que además no cuenta con un equipo de respaldo. Según la información que recibieron, la bomba fue enviada a reparación y recién el lunes podría volver a estar activa.

En el sector este, el problema también es grave. En ese caso, indicaron que el tanque del barrio Zaspe tiene una fisura y, aunque las autoridades municipales habían prometido hace meses la instalación de un bypass desde la Cisterna Sur, esa obra aún no se concretó.

En diálogo con nuestro medio, los vecinos manifestaron su malestar por la falta de respuestas inmediatas y recordaron que desde principios de año vienen advirtiendo sobre este escenario. Además, cuestionaron que no se haya implementado un plan de contingencia para los meses de calor, teniendo en cuenta lo vivido el verano pasado.

“Hay personas mayores, familias con niños y vecinos que no tienen forma de refrescarse ni de higienizarse. El agua es esencial, y no puede ser que estemos terminando el año sin una solución concreta”, expresaron a Santotomealdía desde la vecinal.

A pesar del anuncio realizado en febrero por el intendente Miguel Weiss Ackerley, y de los avances registrados en los últimos meses, la nueva cisterna Luján Oeste aún no está operativa. Desde el Municipio anunciaron que la obra permitirá mejorar de forma definitiva el servicio en la zona suroeste de la ciudad, pero los vecinos siguen sin acceso al agua.

Según se indicó en reiteradas ocasiones, la obra incluye una planta de tratamiento, dos cisternas de 50.000 litros y un sistema de distribución independiente, alimentado por agua de perforación. Sin embargo, el Municipio aún debe recibir algunos componentes para que la nueva cisterna esté operativa.

Frente a este panorama, los vecinos insisten en que la Municipalidad debe brindar soluciones inmediatas, más allá del avance de una obra que aún no resuelve las necesidades actuales. En las próximas horas, no se descartan nuevas acciones de reclamo por parte de las vecinales afectadas.