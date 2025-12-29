El fiscal del caso Jeremías confirmó que hay tres involucrados: una persona aún no fue identificada

Por Santotomealdía



En una conferencia realizada este lunes, minutos antes del mediodía en los tribunales de Santa Fe, el fiscal Francisco Cecchini, integrante de la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente, brindó la primera declaración pública sobre el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado brutalmente en un galpón abandonado del barrio Chalet.

Cecchini confirmó que dos menores fueron formalmente implicados en el hecho, y señaló que una tercera persona está bajo investigación, aunque todavía no fue identificada.

“Participaron, entiendo yo, tres personas. Dos de ellas tenemos la certeza de que son menores de edad y una tercera sobre la cual estamos trabajando”, dijo el fiscal.

Imputación por homicidio calificado

La Fiscalía imputó a la adolescente de 16 años por homicidio calificado, bajo las figuras de concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento. Se dictó una medida de encierro especializada, equivalente a una prisión preventiva en el sistema de adultos.

“No se trata de una prisión común, sino de una medida cautelar con características propias del régimen penal juvenil”, explicó Cecchini.

El segundo implicado: menor no punible

También se atribuyó participación en el crimen a otro adolescente que, por su edad, no es punible. Estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Niñez para el abordaje correspondiente.

“Se le tuvo por atribuido el hecho, pero su situación es distinta desde el punto de vista procesal”, aclaró.

Una tercera persona aún sin identificar

Uno de los puntos más importantes de la conferencia fue la revelación de que hay una tercera persona involucrada que aún no fue individualizada plenamente.

“Estamos muy cerca. Todavía no ha sido definitivamente identificada y por eso no está inmersa en el proceso”, explicó el fiscal. Si se comprobara que es mayor de edad, la causa pasaría a la órbita de la Fiscalía de Homicidios.

Pruebas, videos y cautela

La Fiscalía sostiene que el asesinato ocurrió el jueves 18 de diciembre, el mismo día en que Jeremías fue reportado como desaparecido. “La fecha del hecho es la misma de la denuncia de paradero”, sostuvo Cecchini, quien también indicó que la muerte habría ocurrido entre esa tarde y la madrugada del 19.

Aunque evitó confirmar si existe un video del crimen, Cecchini afirmó que la evidencia reunida hasta ahora fue suficiente para avanzar con las imputaciones.“No voy a mencionar ningún elemento material. Lo que puedo decir es que la evidencia fue suficiente para pedir la cautelar, y el juez la concedió”, remarcó.

También hizo un llamado a la responsabilidad informativa: “Les pido ser muy cautelosos con los datos que se difunden. No solo está en juego la investigación, sino también la integridad de los menores involucrados, de la víctima y de su familia.”