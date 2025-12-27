Presupuesto 2026: Milei celebró un “hito histórico” y habló del fin de la estafa política

El presidente Javier Milei calificó como un “hito histórico” la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, dos proyectos fundamentales para su plan de gobierno que fueron sancionados esta semana en el Congreso, con amplio respaldo en el Senado.

“Se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien”, sentenció el mandatario en declaraciones radiales. Y agregó: “La política había llegado a un nivel de perversión donde había vulnerado una cuestión constitucional básica, como la presunción de inocencia. Hoy los argentinos la recuperamos”.

Durante la maratónica sesión del Senado, el Presupuesto 2026 fue aprobado con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, superando incluso las proyecciones más optimistas del oficialismo. Entre los apoyos, se contaron sectores del PRO, la UCR, bloques federales y algunos senadores referenciados en gobernadores.

Déficit cero como norma

En línea con su discurso de campaña, Milei subrayó que el nuevo Presupuesto garantiza el “déficit cero” como principio rector de la política económica, un compromiso que consideró “innegociable” para la estabilidad macroeconómica y la relación con los organismos de crédito internacionales.

“Este Presupuesto restaura un principio constitucional básico: que nadie puede ser considerado culpable antes de que se pruebe su responsabilidad. El sistema anterior violaba esa garantía y trataba a los contribuyentes como evasores por defecto”, argumentó Milei.

El fin de la persecución fiscal

Con la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, el gobierno impulsa una reforma en el vínculo entre el Estado y el sector privado, con el objetivo de simplificar trámites tributarios, reducir la carga sobre Ganancias y promover la circulación de capitales no declarados sin castigos penales.

El Presidente aseguró que la normativa permite “sacar los dólares del colchón”, blindando a los ahorristas que durante décadas desconfiaron del sistema financiero y optaron por guardar sus ahorros fuera del circuito bancario formal.

Mayoría consolidada y señal política

El oficialismo logró articular una mayoría legislativa clave en el Senado, fortaleciendo su posición de cara a 2026. El resultado también refuerza el poder político del equipo económico que integran Luis Caputo y Santiago Caputo, encargados de blindar el plan de ingresos y gastos del año próximo.

Desde el entorno presidencial celebraron la aprobación como una muestra de gobernabilidad, que envía una señal directa a los mercados, los inversores y los organismos multilaterales.

“Este es un primer paso para la reconstrucción del país”, concluyó Milei, convencido de que con estas herramientas “la Argentina vuelve a tener futuro”.