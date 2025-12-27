Con apoyo parcial de la oposición, Milei consiguió su primer Presupuesto y blindó su reforma fiscal

En una extensa sesión marcada por cruces políticos y fuertes cuestionamientos de la oposición, el Senado de la Nación aprobó este viernes la Ley de Presupuesto 2026 junto con la denominada Ley de Inocencia Fiscal, dos normas clave para el Gobierno de Javier Milei, que por primera vez contará con un presupuesto propio desde que asumió.

El Presupuesto 2026 fue aprobado en general por 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, con el respaldo del oficialismo, senadores del PRO, la Unión Cívica Radical, parte del bloque Convicción Federal y otros legisladores con vínculos con gobernadores.

El bloque Justicialista, alineado con el kirchnerismo y conducido por José Mayans, votó en contra en su totalidad, y planteó duras críticas al contenido del proyecto, particularmente al Capítulo 2, que generó una de las discusiones más intensas del debate.

Educación y ciencia, en el centro de la polémica

El Capítulo 2 fue aprobado por 42 votos afirmativos, y contenía dos artículos altamente cuestionados:

El artículo 12 , que fija en 4,8 billones de pesos los recursos para universidades nacionales, pero establece condiciones para acceder a ellos.

El artículo 30, bautizado como el “artículo escoba” por el senador radical Maximiliano Abad, deroga la asignación del 6% del PBI para educación, el crecimiento progresivo del financiamiento para ciencia y técnica (que debía alcanzar el 1% del PBI en 2032), y también el fondo para escuelas técnicas.

Desde el oficialismo, en cambio, defendieron el texto como una herramienta “realista” y “necesaria para garantizar equilibrio fiscal”. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, afirmó que el Presupuesto “es el punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”.

El oficialismo celebra un “hecho histórico”

Una vez finalizada la sesión, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que celebró la sanción de ambas leyes, agradeciendo especialmente “al incansable trabajo de Patricia Bullrich” y a los legisladores que respaldaron el programa económico del Gobierno.

En su mensaje, el presidente Milei afirmó: “No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números”, y calificó la votación como “un hecho histórico”.

Además, destacó que la Ley de Inocencia Fiscal permitirá “blindar los ahorros de los argentinos para siempre” y calificó a esta norma como una “reparación a las estafas del Estado en las últimas décadas”.

Inocencia Fiscal: cambios clave

La Ley de Inocencia Fiscal, aprobada junto al Presupuesto, implica una reforma profunda del régimen tributario, bajo el argumento de reducir la presión sobre los contribuyentes formales y poner el foco en grandes delitos económicos. Los puntos destacados incluyen:

Nuevo umbral para evasión simple , que pasa de $1,5 millones a $100 millones .

Evasión agravada : el límite se eleva a $1.000 millones .

Reducción de la prescripción para la determinación tributaria: de 5 a 3 años .

Creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias , que permite pagar el tributo solo en base a lo facturado , sin tener en cuenta el aumento patrimonial o el consumo personal.

Blindaje fiscal para quienes adhieran a ese sistema, que se propone como alternativa para quienes conservaron sus ahorros fuera del circuito formal por desconfianza en el sistema.

“Estamos devolviendo la libertad a los argentinos de bien y evitando que sean tratados como delincuentes por disponer de sus propios ahorros”, argumentó el comunicado oficial.

La próxima etapa

Con esta doble sanción, el oficialismo cierra el año legislativo con su primera victoria contundente en el Congreso. La Libertad Avanza encara ahora el receso de verano con el desafío de consolidar nuevas alianzas parlamentarias para sostener su agenda de reformas en 2026.