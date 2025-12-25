Reunión paritaria clave: los municipales esperan una respuesta salarial antes de fin de año

Por Santotomealdía



Con el año a punto de cerrar y la situación salarial sin definiciones, la reunión paritaria convocada para este lunes 29 de diciembre se presenta como una instancia clave para el sector municipal. Desde FESTRAM advierten que los trabajadores y trabajadoras de municipios y comunas no tuvieron actualización salarial en el último tramo del año, y que el poder adquisitivo se vio fuertemente deteriorado por la inflación acumulada.

La federación sindical sostiene que, en lo que va del año, los salarios municipales acumulan una pérdida del 8,4% respecto a la inflación, una situación que genera fuerte preocupación entre los gremios locales. Según el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), la inflación en Santa Fe fue del 2,4% en noviembre y alcanzó un 29,7% acumulado entre enero y ese mes.

El malestar sindical fue en aumento durante diciembre. El día 12, FESTRAM declaró el estado de alerta y movilización, y días más tarde anunció un plan de lucha escalonado que incluía asambleas en todo el territorio provincial y un paro de 24 horas para el 29 de diciembre, en caso de no haber convocatoria. Sin embargo, tras recibir una propuesta de los intendentes paritarios para reabrir el diálogo, la federación resolvió suspender las medidas previstas, aunque el reclamo continúa vigente.

En declaraciones a nuestro medio, el secretario general de FESTRAM, Jesús Monzón, advirtió que “los trabajadores no llegan a fin de mes” y recordó que, desde la pandemia, el sector perdió cerca del 20% del poder adquisitivo que nunca fue recuperado. Además, cuestionó la falta de respuesta del Gobierno provincial a los pedidos formales de reapertura de la paritaria y criticó el alineamiento con las políticas del Gobierno nacional, en especial la reciente reforma previsional, que —según denunció— afecta a los jubilados municipales con retrasos en los aumentos y suba en los aportes.

A diferencia de lo ocurrido con el sector municipal, el Gobierno de Santa Fe otorgó aumentos salariales por decreto a otros sectores de la administración pública, sin acuerdo paritario. Esa decisión fue cuestionada por gremios como AMSAFE y SIPRUS, que expresaron su desacuerdo tanto con el contenido como con la forma.

En este contexto, la reunión de este lunes genera expectativas, pero también cautela. Desde FESTRAM remarcan que la paritaria es el único mecanismo legítimo para establecer salarios de forma equitativa en todos los municipios y comunas, y señalan que, si no hay avances concretos, las medidas de fuerza podrían reactivarse en el inicio del próximo año.