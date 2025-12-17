Monzón: “Los trabajadores no llegan a fin de mes y el gobierno sigue sin convocar a paritarias”

Jesús Monzón, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM), advirtió que la situación salarial de los trabajadores municipales “es realmente compleja”, y confirmó que si el gobierno no convoca a la negociación paritaria, se concretará un paro provincial con cortes de ruta el próximo lunes 29 de diciembre.

En declaraciones a Nova al día, por radio Nova 97.5, Monzón explicó que el gremio viene reclamando formalmente desde hace más de un mes la reapertura de la paritaria: “Nosotros tuvimos un seminario de estrategia sindical con 40 sindicatos y nos facultaron a tomar medidas si no había convocatoria. Eso fue lo que resolvimos”.

Paro, asambleas y movilización

El dirigente detalló el esquema de acciones definidas por FESTRAM en el marco del conflicto: “El martes 23 vamos a realizar asambleas de dos horas en todos los lugares donde hay gremios adheridos a FESTRAM, para explicar la situación. Y el 29 vamos a hacer un paro provincial con cortes de ruta en distintos puntos de la provincia”.

Además, confirmó la participación del gremio en la jornada nacional de protesta del 18 de diciembre, convocada por la CGT y otras centrales sindicales, y el rechazo a la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional: “Vamos a estar presentes en los actos que se realizan en Santa Fe, Rosario y Buenos Aires, junto a gremios públicos y privados, porque estas reformas siempre van en contra de los trabajadores”.

Reclamos salariales y pérdida del poder adquisitivo

Monzón fue contundente al describir la situación salarial del sector: “Los trabajadores no llegan a fin de mes. Quedamos por debajo de la inflación. Con este último 2,4%, ya estamos 8,4% atrás. Y desde la pandemia, hemos perdido un 20% del poder adquisitivo que nunca recuperamos”.

En esa línea, criticó la actitud del gobierno provincial: “Hicimos lo que corresponde, pedimos la paritaria por nota. Pero no llegó ninguna respuesta”.

También mencionó que algunos municipios, como el de Puerto General San Martín, otorgaron aumentos a cuenta, pero remarcó que la paritaria debe fijar un piso común para toda la provincia: “Nosotros desde 2008 venimos trabajando en paritaria para equiparar salarios. Lo que se acuerda ahí se tiene que cumplir en todos los municipios y comunas”.

Críticas a Pullaro y a la reforma previsional

Monzón se refirió además al gobernador Maximiliano Pullaro y su vínculo con la política nacional: “Se ha alineado con el gobierno de Milei en varias cosas”, expresó. Y fue crítico con las promesas incumplidas: “En campaña decía que iba a tener paritarias abiertas, que no iba a descontar a los docentes como hizo Perotti. Pero lo primero que hizo fue descontar y premiar con presentismo”.

En relación con la situación de los jubilados municipales, apuntó directamente contra la reciente reforma previsional: “Antes, lo que se acordaba en paritaria se trasladaba automáticamente a los jubilados. Ahora cobran los aumentos con 60 días de retraso y se les aumentaron los aportes”.

“Aportábamos un 14,5%, pero con esta reforma se puede llegar a aportar hasta un 21%, según el salario. Todo es en perjuicio de los trabajadores, activos y pasivos”, concluyó.