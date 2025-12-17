Sociedad — 17.12.2025 —
Papá Noel recorre los barrios: conocé las fechas reprogramadas y próximas visitas
El Municipio actualizó el cronograma de visitas de Papá Noel en distintos espacios públicos de la ciudad. Las actividades están dirigidas a las familias y se desarrollarán hasta el 23 de diciembre.
La Municipalidad informó el cronograma actualizado de las visitas de Papá Noel, en el marco de las actividades navideñas previstas para celebrar las fiestas junto a las familias en plazas, barrios y espacios emblemáticos.
Las jornadas se extenderán hasta el 23 de diciembre y estarán orientadas a promover el espíritu festivo y fortalecer los espacios de encuentro comunitario, especialmente con propuestas pensadas para los niños y niñas de la ciudad.
Fechas y lugares de las próximas visitas
El nuevo cronograma difundido por el Municipio es el siguiente:
Miércoles 17 de diciembre, de 18:30 a 20:30 horas, en Plaza Bordagaray (Balcarce 1970).
Jueves 18 de diciembre, de 18:30 a 20:30 horas, en Plaza San Martín (Gaboto y Entre Ríos).
Viernes 19 de diciembre, de 15:30 a 17:00 horas, en Barrio Las Vegas, en la Iglesia Eben Ezer (nueva fecha).
Viernes 19 de diciembre, de 18:30 a 20:00 horas, en Plaza 12 de Septiembre (3 de Febrero y López y Planes) (nueva fecha).
Sábado 20 de diciembre, de 18:30 a 20:30 horas, en el árbol principal de Plaza Libertad.
Domingo 21 de diciembre, de 18:30 a 20:30 horas, en la Costanera, en el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes.
Lunes 22 de diciembre, de 18:30 a 20:30 horas, en el árbol principal de Plaza Libertad.
Martes 23 de diciembre, de 18:30 a 20:30 horas, en el árbol principal de Plaza Libertad.
Una propuesta pensada para toda la familia
Desde el Municipio se invita a todas las familias a acercarse y participar de estos encuentros que buscan recuperar el clima festivo en el espacio público, promoviendo la alegría, la recreación y la convivencia vecinal.
Las actividades son libres, gratuitas y se suspenden en caso de lluvia.