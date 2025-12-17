Miércoles 17 de diciembre de 2025

Sociedad — 17.12.2025 —

Papá Noel recorre los barrios: conocé las fechas reprogramadas y próximas visitas

El Municipio actualizó el cronograma de visitas de Papá Noel en distintos espacios públicos de la ciudad. Las actividades están dirigidas a las familias y se desarrollarán hasta el 23 de diciembre.

El Grinch dijo presente en la celebración navideña y se sacó fotos con niñas y niños en Plaza Libertad, durante el encendido del árbol. (Foto: MST)
La Municipalidad informó el cronograma actualizado de las visitas de Papá Noel, en el marco de las actividades navideñas previstas para celebrar las fiestas junto a las familias en plazas, barrios y espacios emblemáticos.

Las jornadas se extenderán hasta el 23 de diciembre y estarán orientadas a promover el espíritu festivo y fortalecer los espacios de encuentro comunitario, especialmente con propuestas pensadas para los niños y niñas de la ciudad.

Fechas y lugares de las próximas visitas

El nuevo cronograma difundido por el Municipio es el siguiente:

  • Miércoles 17 de diciembre, de 18:30 a 20:30 horas, en Plaza Bordagaray (Balcarce 1970).

  • Jueves 18 de diciembre, de 18:30 a 20:30 horas, en Plaza San Martín (Gaboto y Entre Ríos).

  • Viernes 19 de diciembre, de 15:30 a 17:00 horas, en Barrio Las Vegas, en la Iglesia Eben Ezer (nueva fecha).

  • Viernes 19 de diciembre, de 18:30 a 20:00 horas, en Plaza 12 de Septiembre (3 de Febrero y López y Planes) (nueva fecha).

  • Sábado 20 de diciembre, de 18:30 a 20:30 horas, en el árbol principal de Plaza Libertad.

  • Domingo 21 de diciembre, de 18:30 a 20:30 horas, en la Costanera, en el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes.

  • Lunes 22 de diciembre, de 18:30 a 20:30 horas, en el árbol principal de Plaza Libertad.

  • Martes 23 de diciembre, de 18:30 a 20:30 horas, en el árbol principal de Plaza Libertad.

Una propuesta pensada para toda la familia

Desde el Municipio se invita a todas las familias a acercarse y participar de estos encuentros que buscan recuperar el clima festivo en el espacio público, promoviendo la alegría, la recreación y la convivencia vecinal.

Las actividades son libres, gratuitas y se suspenden en caso de lluvia.

