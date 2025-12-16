Los trabajadores municipales anunciaron paro y movilizaciones por la falta de convocatoria a paritarias

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) anunció este martes un plan de lucha escalonado, que incluye asambleas, movilizaciones y un paro de 24 horas para el lunes 29 de diciembre, en reclamo por la no convocatoria a la paritaria salarial y en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

En primer término, FESTRAM confirmó que participará activamente de la jornada nacional de protesta del miércoles 18 de diciembre, convocada por la CGT y otras centrales sindicales. En ese marco, se movilizarán a las ciudades de Santa Fe y Rosario, junto a CGT, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y organizaciones sociales como UTEP, bajo la consigna de defender los derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional.

Además, en el marco del estado de alerta y movilización, se definieron nuevas acciones por la falta de respuestas del Ejecutivo santafesino al pedido de reapertura de la negociación salarial. La primera medida será el martes 23 de diciembre, con asambleas y movilizaciones en los palacios municipales de toda la provincia.

Como paso siguiente, FESTRAM resolvió un paro de 24 horas para el lunes 29 de diciembre, en caso de no haber avances concretos en el diálogo paritario. Desde la entidad señalaron que esta medida podría profundizarse, de persistir la “dilación injustificada” por parte del gobierno provincial.

El plenario de secretarios generales de FESTRAM había declarado el estado de alerta la semana pasada, alertando por un panorama económico y político que, según expresaron, pone en riesgo las condiciones salariales y laborales de las y los trabajadores municipales.