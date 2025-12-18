La CGT y miles de manifestantes colmaron Plaza de Mayo contra la reforma laboral

Miles de personas se movilizaron este jueves a Plaza de Mayo en el marco de una masiva jornada de protesta encabezada por la CGT, las CTA y diversas organizaciones sociales y políticas, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Desde el escenario central montado frente a la Casa Rosada, los dirigentes sindicales anunciaron el inicio de un plan de lucha y advirtieron que, si no hay respuestas, la medida podría culminar en un paro nacional.

La concentración comenzó desde el mediodía, cuando columnas de trabajadores avanzaban por las principales avenidas del microcentro porteño, con pasacalles y pancartas en defensa del modelo sindical argentino y los convenios colectivos. A pesar de las denuncias por parte de organizaciones que acusaron a la Gendarmería Nacional de frenar micros en los accesos a la ciudad, el acto se desarrolló con una convocatoria multitudinaria que colmó la Plaza.

El cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello, fue uno de los principales oradores. Desde el escenario, sostuvo que la central sindical le dice "rotundamente no" a la reforma laboral, a la que calificó como "entreguista", y lanzó una advertencia directa a los legisladores: "Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los vamos a demandar".

En el mismo tono, el dirigente Jorge Sola aseguró que el proyecto tiene antecedentes regresivos: “Ya lo quisieron imponer los militares en los ’70 y volvió en los ’90. No queremos menos derechos, queremos más trabajo, más dignidad y mejores salarios”. Además, cuestionó el fondo de despidos y las restricciones al derecho a la protesta sindical.

Cristian Jerónimo, otro de los integrantes del triunvirato, afirmó que la reforma “no genera ningún beneficio para los trabajadores” y favorece a “las grandes corporaciones”. “La CGT no va a dar ni un paso atrás, así lo marca nuestra historia”, sostuvo.

Además de las centrales sindicales, participaron agrupaciones como la CCC, la UTEP, las Madres de Plaza de Mayo y numerosos dirigentes políticos. Entre ellos, se encontraban el gobernador bonaerense Axel Kicillof, los senadores José Mayans y Jorge Capitanich, el diputado Juan Grabois y los sindicalistas Hugo Moyano, Héctor Daer y Andrés Rodríguez, entre otros.

Luego del acto, se registraron empujones e incidentes menores en las inmediaciones de la Plaza, donde las fuerzas de seguridad intentaron implementar el protocolo antipiquetes. Desde la CGT denunciaron públicamente que se intentó impedir la llegada de manifestantes a la zona del acto.

El mensaje de la central fue claro: si no hay cambios en el rumbo del Gobierno y en el tratamiento legislativo, el plan de lucha seguirá escalando. “Este es el principio. Si siguen sin escucharnos, nos encontrarán con un paro en todo el país”, concluyó Argüello ante una multitud.