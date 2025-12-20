Bomberos zapadores de nuestra ciudad rescataron a dos hombres atrapados tras un choque en la Ruta 19

Un accidente de tránsito ocurrido en la siesta de este sábado sobre la Ruta Nacional N° 19, a la altura del kilómetro 6,5, en jurisdicción de Colonia San José, demandó la intervención de Bomberos Zapadores del Cuartel Santo Tomé, quienes rescataron a dos hombres que habían quedado atrapados dentro de un automóvil.

El siniestro vial involucró a un vehículo de menor porte que circulaba en sentido este y a un camión de carga de combustible que se desplazaba hacia el oeste. Por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron, quedando atrapados el conductor del automóvil, de 30 años, y su acompañante, de 64.

Los bomberos santotomesinos fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 y, al arribar al lugar, trabajaron junto a efectivos del Destacamento N° 5 de la Unidad Regional XI, personal del CRE de la UR I, Bomberos Voluntarios de San Agustín y agentes de la Guardia Provincial, quienes colaboraron con el corte y la derivación del tránsito.

De acuerdo al parte oficial, dentro del automóvil también viajaban dos mujeres adultas y una adolescente, quienes se encontraban en el asiento trasero y pudieron salir por sus propios medios, sin quedar atrapadas.

Para liberar a los dos hombres heridos, los bomberos utilizaron equipos hidráulicos y técnicas de corte, logrando su extracción y posterior inmovilización con collares ortopédicos y tablas espinales. Personal del SIES 107 constató que ambos presentaban fracturas y traumatismos múltiples.

Tras el rescate, los heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Provincial Dr. José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe, para una atención de mayor complejidad. En tanto, el conductor del camión, un hombre de 49 años oriundo de Oliva (Córdoba), no sufrió lesiones, registrándose únicamente daños materiales en la cabina del vehículo.