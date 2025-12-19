El Comando Radioeléctrico detuvo a un hombre con pedido de captura por intento de homicidio

Agentes del Comando Radioeléctrico de nuestra ciudad detuvieron este viernes por la madrugada a un hombre que era buscado en el marco de una causa por intento de homicidio, ocurrido dos días atrás. El procedimiento se produjo luego de una persecución que comenzó en la zona céntrica y finalizó en el sur de la ciudad.

Según indicaron fuentes policiales, todo comenzó alrededor de las 4 de la mañana, cuando los uniformados detectaron la presencia de dos hombres a bordo de una motocicleta en inmediaciones de la plaza central. Al notar la presencia policial, los ocupantes del vehículo emprendieron la huida a gran velocidad, lo que motivó una persecución inmediata.

El seguimiento se extendió hasta la intersección de Avenida Richieri y Malvinas Argentinas, en el sector sur de la ciudad. Allí, uno de los sospechosos logró escapar, mientras que el restante fue reducido por los efectivos del Comando y trasladado a la Comisaría 12ª para su identificación.

Una vez en sede policial, se confirmó que el hombre detenido es N.M.G., de 28 años, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional. La orden había sido librada por el fiscal Andrés Marchi, en el marco de una causa que investiga un intento de homicidio ocurrido 48 horas antes, cuyos detalles no trascendieron hasta el momento.

El detenido quedó a disposición de la justicia, mientras que continúa la búsqueda del segundo sospechoso. La causa judicial permanece bajo investigación.