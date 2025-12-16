Preocupación por reiterados hechos de inseguridad en zona de la vecinal Estanislao López

Por Santotomealdía



La inseguridad volvió a golpear con fuerza en un sector de la ciudad, especialmente en la zona de la vecinal Estanislao López, donde se multiplican las denuncias por robos a viviendas, arrebatos y asaltos a mano armada.

Uno de los casos más recientes tuvo lugar en una casa ubicada en calle 12 de Septiembre al 2300, donde delincuentes ingresaron violentamente el pasado fin de semana, rompieron una abertura con un adoquín y robaron objetos de valor y una importante suma de dinero.

El hecho ocurrió mientras un menor de edad se encontraba solo dentro del domicilio, lo que generó mayor preocupación. Según relató el damnificado en declaraciones al programa Cómo Seguimos, de Radio Nova 97.5, los ladrones forzaron una abertura trasera, revolvieron el interior de la vivienda y escaparon por los techos vecinos.

Entre los elementos sustraídos había dinero en efectivo, relojes, joyas, computadoras y otros objetos pequeños, que los delincuentes habrían seleccionado para evitar llamar la atención durante la huida.

El caso no fue aislado. En la misma entrevista, el vecino indicó que otros episodios similares ocurrieron en los últimos días en distintas cuadras de calle 12 de Septiembre y en sectores cercanos. Mencionó, por ejemplo, un robo a mano armada a un joven en la esquina de Moreno y 12 de Septiembre, otro caso en un departamento ubicado en 12 de Septiembre al 2500, y el robo de bicicletas a vecinos de 12 de Septiembre al 2600.

Además, este lunes por la mañana, un repartidor fue asaltado a punta de pistola en la esquina de Arenales e Iriondo, cuando se detuvo frente a un kiosco. Los vecinos advierten que los hechos se repiten con frecuencia y que, pese a conocer la identidad de algunos de los presuntos autores, no hay respuestas concretas por parte de las autoridades. También expresaron preocupación por la falta de recursos operativos en las fuerzas de seguridad.

"Cuando ocurrió el robo en mi casa, los agentes que llegaron nos dijeron que era el sexto hecho que atendían desde las seis de la tarde. Están desbordados y no tienen herramientas para actuar", señaló el vecino.