Buscan a Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años desaparecido desde el jueves

Por Santotomealdía



Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años, está desaparecido desde el jueves 18 de diciembre, cuando salió de su casa en horas de la tarde en nuestra ciudad. La búsqueda se intensificó en las últimas horas con la activación del Alerta Sofía, un protocolo nacional que se implementa en casos de alto riesgo inminente para la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Jeremías salió de su vivienda alrededor de las 15 en su bicicleta, como hacía habitualmente, pero no regresó. Al momento de su desaparición, vestía remera negra, bermuda de jean clara y zapatillas deportivas.

Jeremías es de contextura delgada, morocho y mide aproximadamente 1,83 metros. Se desplazaba en una bicicleta SLP negra con calcos rojos y una calco de una porción de pizza en el frente. No llevaba teléfono celular, ya que estaba en reparación.

La denuncia fue radicada en sede policial, y desde entonces tanto la Policía como familiares y allegados despliegan una intensa búsqueda por distintos sectores de la ciudad. También se revisan imágenes de cámaras de seguridad en las zonas donde el joven suele circular.

En función del tiempo transcurrido y la falta de pistas firmes, el caso fue incorporado al sistema de Alerta Sofía, un programa impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación que coordina acciones urgentes entre fuerzas de seguridad, medios de comunicación y la sociedad civil.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Jeremías puede comunicarse al 911 o al 342 4394242, número habilitado especialmente para canalizar datos vinculados con la búsqueda.