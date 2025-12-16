El Museo Arqueológico inaugura la muestra anual del Taller de Cerámica para niños

Este martes 16 de diciembre se inaugura la muestra anual del Taller de Cerámica Experimental para niños, en el Museo Arqueológico de nuestra ciudad. La propuesta forma parte de una iniciativa cultural y educativa que valora el aprendizaje, la creatividad y la construcción colectiva en las infancias.

La exposición estará disponible durante todo el mes de enero y reúne una selección de las piezas realizadas por los niños durante el año. A través de diversas temáticas, los participantes exploraron técnicas y materiales mediante la experimentación con cerámica, generando un proceso artístico sostenido a lo largo del taller.

El Taller de Cerámica Experimental se consolida como un espacio de expresión e investigación, en el que los niños trabajan con arcilla local recolectada en los ríos Salado y Coronda, incorporando saberes y técnicas prehispánicas en la elaboración de sus producciones.

En la muestra podrán apreciarse máscaras de animales, contenedores cerámicos y juegos inspirados en la fauna local, que reflejan el vínculo entre creación artística, conocimiento del entorno y construcción identitaria.

En su segundo año de funcionamiento, el taller fortalece el contacto con el patrimonio cultural y natural, promoviendo en las infancias la sensibilidad estética, la conciencia ambiental y el trabajo colaborativo.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a visitar y acompañar esta propuesta, que destaca por el compromiso con la cultura, la educación y el desarrollo integral de los niños y niñas de la ciudad.