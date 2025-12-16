Llamativo robo en La Tatenguita: encontraron una caja fuerte en la pileta de una vivienda

Por Santotomealdía



Un llamativo robo fue denunciado este lunes en barrio La Tatenguita, en nuestra ciudad, luego de que un trabajador encontrara una caja fuerte sumergida en la pileta de una vivienda en la que realizaba tareas de mantenimiento.

El hallazgo fue comunicado a la dueña de casa, quien dio aviso a la policía. Personal de la Subcomisaría 15 se hizo presente en el lugar y constató que la caja fuerte había sido violentada y presentaba faltantes de valor. Según el relato de las víctimas, los delincuentes sustrajeron una suma de 1.000 dólares, relojes y joyas de oro, con un valor estimado superior a los 10 millones de pesos.

Al revisar el interior de la vivienda, los propietarios también notaron un gran desorden en un placard y el faltante de otras pertenencias, lo que refuerza la sospecha de que los ladrones actuaron con tiempo y conocimiento del lugar.

Por el momento no hay personas detenidas, y el hecho continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades policiales.