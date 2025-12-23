Un motociclista murió tras un fuerte choque con una camioneta en la Autovía 19

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este lunes en la Autovía 19, a la altura del kilómetro 3, en el tramo que va en sentido hacia nuestra ciudad. El siniestro involucró a una motocicleta y una camioneta, y como consecuencia del impacto falleció un hombre de aproximadamente 29 años, conductor del vehículo de menor porte.

A raíz del siniestro, se dispuso el corte total del tránsito en la mano descendente de la autovía. La medida fue implementada por personal de la Guardia Provincial, que realiza desvíos por la Ruta Provincial N° 6, tanto hacia el sur como hacia el norte, para evitar la zona del hecho.

Según los primeros datos recabados en el lugar, la camioneta habría terminado fuera de la calzada, en una zanja ubicada al costado de la ruta, lo que da cuenta de la violencia del impacto.