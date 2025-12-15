Abren las inscripciones para cubrir suplencias en Bibliotecas Municipales

La Municipalidad informó que hasta el 26 de diciembre se encuentra abierta la convocatoria para aspirantes a cubrir interinatos y suplencias de bibliotecarios, en el ámbito de las Bibliotecas Municipales, correspondientes al ciclo 2026.

Las personas interesadas deberán presentar un Currículum Vitae actualizado, acompañado de copia del Título Habilitante, requisito excluyente para la postulación. La documentación deberá estar dirigida a la Jefatura de Bibliotecas y entregarse en la Mesa de Entradas del Palacio Municipal, ubicado en calle Iriondo 1649.

La recepción se realizará de lunes a viernes, en el horario de 7 a 12:30 horas. Para realizar consultas o solicitar más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 4753371, correspondiente a la Dirección de Educación.

Desde el Municipio se indicó que esta convocatoria forma parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer el funcionamiento de las bibliotecas y garantizar el acceso a la educación, la lectura y la cultura en distintos sectores de la ciudad.