Sauce Viejo: in empleado del Servicio Penitenciario fue detenido tras una denuncia por violencia de género

Un hombre de 34 años, empleado del Servicio Penitenciario, fue detenido este domingo en Sauce Viejo en el marco de una causa por violencia de género, según informaron fuentes policiales. La aprehensión se produjo tras un segundo procedimiento en el mismo domicilio donde, horas antes, se había realizado la denuncia.

El primer llamado a la central de emergencias 911 se registró a las 7.20 de la mañana, cuando personal policial acudió a una vivienda tras ser alertado por una situación de violencia. En el lugar, una mujer de 34 años manifestó que había sido agredida por su ex pareja, aunque aclaró que el agresor ya no se encontraba en la vivienda al momento del arribo policial.

Alrededor de las 10 de la mañana, se recibió un nuevo llamado desde el mismo domicilio. Esta vez, al llegar efectivos del Comando Radioeléctrico, observaron a un hombre saliendo de la casa y aproximándose a un automóvil. En ese momento, se le cayó un cargador con municiones, lo que motivó una requisa del vehículo.

Durante la inspección, los efectivos secuestraron un arma de fuego Bersa Thunder 9 Pro, calibre 9 milímetros, con su correspondiente cargador y municiones. Además, del interior de un bolso se incautaron envoltorios con cocaína y marihuana.

El hombre fue detenido en el lugar, y se confirmó que se trata de la misma persona señalada como agresor en la denuncia inicial. La investigación permanece en curso, bajo la órbita de las autoridades judiciales competentes.