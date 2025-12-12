FESTRAM declaró el estado de alerta y advirtió por la falta de respuestas del gobierno

La Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM) informó este viernes que la FESTRAM declaró el estado de alerta y movilización, frente al complejo escenario económico y político que atraviesan la provincia y el país.

El comunicado, difundido a través de las redes sociales del sindicato local, resume las definiciones tomadas durante una reunión ampliada de Secretarios y Secretarias Generales de FESTRAM, realizada el miércoles.

En ese encuentro se analizó, por un lado, la necesidad de redefinir la estrategia sindical frente al panorama actual. Además, se abordó la situación financiera de municipios y comunas, haciendo especial foco en el impacto negativo de la Reforma Constitucional, que —según advirtieron— podría repercutir directamente en las cuentas públicas y, en consecuencia, en los trabajadores.

El tercer punto clave del análisis fue el estado actual de la paritaria. ASTEOM subrayó la urgencia de una respuesta inmediata por parte del gobierno provincial al pedido de reapertura de las negociaciones salariales.

En este contexto, el plenario facultó a la Mesa Paritaria para tomar medidas de acción directa cuando lo considere necesario, ante la ausencia de señales positivas del Ejecutivo.

“El panorama es incierto”, resume el comunicado. Por eso, FESTRAM y sus sindicatos adheridos —entre ellos ASTEOM— se declaran en estado de alerta y movilización, en defensa del salario y frente a proyectos que, según afirman, implican un retroceso para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras municipales.