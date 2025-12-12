Nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé: “Poner las primeras vigas es un hito”, dijo Seghezzo

Por Santotomealdía



Con la colocación de las primeras vigas longitudinales, comenzó este jueves una nueva etapa en la construcción del nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé. Se trata de una instancia clave en el desarrollo estructural del viaducto, que ya registra un avance superior al 25%, según informó este jueves el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo.

Durante una conferencia de prensa realizada en la cabecera Santa Fe de la obra, Seghezzo afirmó: “Poner las primeras vigas es un hito, es importantísimo”. Luego detalló que el viernes pasado se habían recibido tres vigas, de las cuales “ya colocamos dos, y hoy están llegando tres más. Van cinco vigas por vano, que es el espacio que hay entre los pilares: pusimos dos ayer, más las que llegan hoy, terminamos de hacer el primer vano”, explicó. Además, señaló que el objetivo es “tener dos vanos hechos antes de las Fiestas de fin de año”.

El funcionario también anunció que en enero se incorporará maquinaria especializada que permitirá acelerar el proceso. “En enero va a llegar la máquina lanza vigas. Ahora estamos poniendo (las vigas) con grúas, es un proceso más lento, pero con la máquina lanza vigas es mucho más rápido”, afirmó.

Respecto al estado general de la obra, precisó: “Más del 90 % de los pilotes ya están hechos: hoy empezamos a hacer el primer pilote en el río Salado, eso es importante”.

El proyecto contempla la instalación de 56 vigas, fabricadas en la provincia de San Luis. Su traslado requiere de un operativo especial aprobado por la Dirección Nacional de Vialidad, con acompañamiento de vehículos guía a lo largo del recorrido, que incluye rutas nacionales hasta la Autopista Rosario–Santa Fe.

Según el último informe de Vialidad, ya se ejecutaron 121 de los 136 pilotes, 100 de las 136 columnas y 28 de los 42 cabezales previstos. Estos elementos conforman un total de 28 pilas completas, sobre las 42 planificadas. Además, se trabaja en el terraplén de avance paralelo al cauce del río, que permite sostener la obra incluso con el bajo nivel del Salado.

Ese terraplén fue aprobado por la Secretaría de Recursos Hídricos y por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. “Permite que el agua siga circulando ya que no se cierra en el extremo”, explicaron desde la Provincia. Está compuesto por una batería de tubos que aseguran el paso del flujo y se ubica junto al estribo de Santo Tomé, donde se trabaja actualmente sobre las pilas 1, 4 y 5.

La obra es ejecutada por la UTE conformada por las empresas Pietroboni, Semisa y Cocivial, con una inversión provincial de $39.811 millones y un plazo estimado de 24 meses.