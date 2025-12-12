Del Frade: "Es un presupuesto armado a imagen y semejanza de las grandes empresas"

El diputado provincial Carlos Del Frade, del bloque Frente Amplio por la Soberanía, reafirmó este viernes su rechazo al proyecto de Presupuesto 2026, aprobado en Diputados con 44 votos a favor y 3 en contra. En diálogo con Nova al día, por Radio Nova 97.5, sostuvo que se trata de un presupuesto “de la resignación”, que favorece a los grandes grupos económicos y recorta recursos clave en áreas sociales.

“El presupuesto aprobado asigna solo el 0,01 % del total —unos 1.400 millones de pesos— a la Cámara de Diputados, pero eso se comunica como si fuera una cifra exorbitante. Hay una operación para ocultar lo que realmente importa”, advirtió.

En ese sentido, cuestionó la escasa asignación de fondos para políticas sociales: “Si sumamos los presupuestos de Trabajo, Cultura, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Social y Ambiente, no llegan al 3,8 % del total. Esto implica un ajuste directo sobre sectores vulnerables, en un contexto de crisis económica y desempleo”.

Críticas al endeudamiento

Del Frade también criticó la dependencia creciente de la provincia respecto al crédito internacional: “Este presupuesto reproduce la trama de la dependencia, basada en el endeudamiento creciente, mientras beneficia con reducciones impositivas a los sectores más acomodados. El costo de ese modelo lo paga el pueblo trabajador, con una vida cada vez más cara y servicios deteriorados”.

Además, aseguró que el texto replica los lineamientos del Gobierno nacional. “Se acostumbra a recibir apenas una sexta parte de la coparticipación, pero igual se sostiene este presupuesto. El Estado provincial termina respondiendo a los intereses de Estados Unidos, no a los de Santa Fe”.

Pauta oficial

Consultado sobre la cobertura mediática del debate presupuestario, el legislador denunció que los medios más grandes ocultan voces disidentes gracias a los altos montos destinados a publicidad oficial. “Hay 44.000 millones de pesos en comunicación oficial, eso equivale a 122 millones de pesos por día. ¿Cómo se reparte esa pauta? ¿Al servicio de qué discurso se pone? Se utiliza para sostener la imagen del gobernador, pero se niega la pluralidad, y con eso se empobrece la democracia informativa”.

También apuntó directamente contra algunos medios: “El Litoral ejerce una censura asquerosa. Hace años ignora todo lo que hacemos en la Legislatura, y eso es parte de un sistema que silencia al Frente Amplio y otras expresiones populares”.

Sobre la “responsabilidad institucional”

Finalmente, Del Frade cuestionó a los bloques opositores que acompañaron la votación en general, a pesar de sus objeciones parciales.

“Algunos diputados hicieron buenos análisis, como Walter Agosto, pero votaron a favor igual, repitiendo el verso de que hay una ‘responsabilidad institucional’ de aprobar el presupuesto. Si eso significa respaldar un proyecto al servicio de los grandes grupos económicos, entonces no tiene sentido esa responsabilidad”, concluyó.