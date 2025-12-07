Nuevo puente: tras la llegada de las primeras vigas, cómo sigue la obra

La construcción del nuevo puente que unirá nuestra ciudad con la capital provincial ingresa en el noveno mes de ejecución, dentro del cronograma previsto por el Gobierno de Santa Fe. La obra comenzó el 13 de marzo de este año y tiene un plazo total de 24 meses. Esta semana se sumó un nuevo avance con el arribo de las primeras tres vigas longitudinales.

Se trata del primer envío de un total de 215 vigas que serán necesarias para completar la estructura del puente. Cada una de ellas, de 30 metros de largo, es fabricada en la provincia de San Luis y trasladada por carretera mediante un operativo especial. Las vigas se acopiarán en el sector de obra, a la espera de la próxima etapa, que contempla el montaje con una máquina lanzadora diseñada específicamente para este tipo de estructuras.

De acuerdo al último informe oficial del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, con corte a fines de noviembre, el avance general de la obra alcanzaba el 21 por ciento. En ese marco, ya se ejecutaron 121 pilotes de los 136 previstos, 100 columnas sobre 136, y 28 cabezales de un total de 42. Estos elementos conforman las pilas del puente, de las cuales se completaron 28 de las 42 planificadas. En cuanto a la fabricación de vigas, el reporte indica que ya se produjeron 56 unidades de las 215 requeridas, aunque el traslado desde San Luis recién comenzó con el arribo de esta primera tanda.

Paralelamente, los trabajos continúan en los accesos al puente. Del lado de Santa Fe avanza la ejecución del terraplén en la calzada norte, al tiempo que se desarrollan corrimientos de líneas eléctricas necesarios para permitir la llegada de la lanzadora de vigas. En nuestra ciudad, se realizaron tareas de movimiento de suelo en la cabecera, paso previo a la construcción del estribo, y se avanza en la elaboración del proyecto ejecutivo para el reordenamiento del tránsito en la zona.

También continúa en ejecución el terraplén de avance paralelo al cauce del río, que reemplaza temporalmente a los pontones inicialmente previstos para esta etapa. Ese terraplén fue aprobado por la Secretaría de Recursos Hídricos y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y permite mantener el flujo del agua mediante una batería de tubos, ubicados junto al estribo del lado de nuestra ciudad. En esa zona se trabaja actualmente sobre las pilas 1, 4 y 5, con tareas previstas hasta fin de año.