Falleció Viviana Sacchi, la mujer accidentada en mayo en el puente Carretero

Por Santotomealdía



Este sábado se confirmó el fallecimiento de Viviana Sacchi, la mujer de 50 años que permanecía internada desde el incidente vial ocurrido el 23 de mayo sobre el Puente Carretero. La vecina de nuestra ciudad había resultado gravemente herida al colisionar con una bicicleta, caer sobre la calzada y ser embestida por una camioneta Renault Kangoo, lo que generó un cuadro traumático de alta complejidad.

Viviana Sacchi era docente de Nivel Inicial en la Escuela N.º 1259 “Nilce Uviedo”. Desde el momento del siniestro, cursó un proceso prolongado de internación, inicialmente en el Hospital José María Cullen, y luego en una institución privada. Durante más de seis meses permaneció en terapia intensiva, asistida con respiración mecánica y atravesando distintos episodios de inestabilidad clínica.

Las lesiones sufridas incluyeron un traumatismo encéfalo craneano grave, un traumatismo facial complejo y una contusión pulmonar que derivó en complicaciones respiratorias persistentes. Aunque en ciertos momentos presentó señales de mejoría que permitieron incluso su traslado a sala general, su condición volvió a deteriorarse en las últimas semanas y el desenlace fue irreversible.

El accidente, ocurrido al mediodía del 23 de mayo, generó una importante congestión vehicular sobre el puente en dirección a Santa Fe. La investigación del hecho permanece en curso, con actuaciones a cargo del Ministerio Público de la Acusación, bajo la carátula de lesiones culposas, ahora con derivación fatal.