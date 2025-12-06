Nuevo puente: un camión volcó mientras descargaba tierra en la zona de obra del acceso a Santa Fe

Un camión que trabajaba en la zona de obra del nuevo puente volcó este sábado por la mañana, cerca de las 9, cuando realizaba una maniobra para descargar tierra en un terraplén ubicado en el ingreso al futuro acceso a la ciudad de Santa Fe. Como consecuencia del incidente, el conductor fue trasladado al Hospital Cullen, aunque no presentaba heridas de gravedad.

El hecho tuvo lugar en el sector de obra del lado de Santa Fe, donde se ejecutan tareas de nivelación del suelo. El camión se encontraba en plena tarea para realizar la descarga, cuando la fuerza del material acumulado y el peso de la carga provocaron un desbalance, generando el vuelco lateral del vehículo, que quedó completamente tumbado de costado.

El conductor —un hombre de 57 años— fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Cullen, en la ciudad de Santa Fe, por precaución y para realizarle controles médicos. No se reportaron lesiones de gravedad.

A raíz del accidente, los trabajos en la zona de obra fueron suspendidos momentáneamente, mientras se llevaban a cabo las tareas de asistencia al herido, remoción del camión y evaluación de las condiciones de seguridad en el área afectada.