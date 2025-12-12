Las CTA rechazan la reforma laboral y se suman a la movilización del 18 de diciembre

La Central de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) y la Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) expresaron su rechazo absoluto al proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno nacional, que ya fue girado al Senado. En un comunicado conjunto, ambas centrales señalaron que se trata de una iniciativa que no moderniza las relaciones laborales, sino que apunta a precarizar el empleo y debilitar los derechos de los trabajadores.

Según plantearon, el texto fue redactado en estudios jurídicos vinculados a grandes grupos empresarios, utilizando como pretexto a las PyMEs para justificar una reforma que, en realidad, promueve la tercerización, debilita la presunción de relación laboral, abarata despidos y desfinancia el sistema previsional. También alertaron sobre la vulneración de garantías constitucionales como las vacaciones y la jornada laboral, y el intento de desarticular la acción sindical colectiva.

Las CTA se declararon en estado de movilización permanente y convocaron a marchar el próximo 18 de diciembre, en coincidencia con la jornada ya anunciada por la CGT. En paralelo, mantuvieron reuniones con senadores y diputados del interbloque de Unión por la Patria para articular una estrategia común en rechazo al proyecto.

Desde Santa Fe, el secretario general de la CTA provincial, José Testoni, cuestionó con dureza el contenido del proyecto y su origen. En diálogo con Nova al día, por Radio Nova 97.5, sostuvo que el texto no fue elaborado por el Gobierno, sino por estudios jurídicos de las grandes empresas. “Lo escribió Funes de Rioja, ex presidente de la Unión Industrial Argentina, que representa a lo más conservador y patronal del mundo productivo argentino”, señaló.

Testoni advirtió que la iniciativa modifica más de 190 artículos y que, lejos de ser una reforma laboral, configura un nuevo código que resetea el funcionamiento de las relaciones laborales en el sistema estatal argentino. En ese marco, criticó que el proyecto avance sin debate, con una visión unilateral, y afirmó que se trata de una verdadera ley patronal.

Entre los aspectos más preocupantes, destacó que el proyecto elimina la ultraactividad de los convenios colectivos y permite que las paritarias se negocien por empresa, lo que rompe la solidaridad sectorial. “Sancionada esta ley, tendríamos que volver a discutir desde cero qué es un redactor, qué es un periodista. Se pierde toda seguridad jurídica para el trabajador”, explicó.

También expresó que estas modificaciones afectarán de forma directa a la seguridad social. “Los salarios bajos y el empleo precario desfinancian el sistema previsional y las obras sociales. El IAPOS funciona mal porque a los maestros se les paga mal o en negro. Y lo mismo pasa con las jubilaciones y los seguros”, afirmó.

Testoni planteó que el Gobierno nacional no tiene un proyecto productivo que contemple al conjunto de los argentinos y que apunta exclusivamente a beneficiar a sectores extractivistas vinculados al litio, el gas, el petróleo o la soja. En ese sentido, aseguró que no se puede construir un país de esta manera y que muchas de las personas que apoyan al Gobierno terminarán viéndose perjudicadas por estas políticas.

Al referirse al impacto en Santa Fe, señaló que la provincia atraviesa una caída del nivel de actividad producto de los bajos salarios y del aumento del desempleo. También pidió a los legisladores y gobernadores que no acompañen el proyecto y reclamó a los partidos populares que no convaliden lo que calificó como un atropello.

Finalmente, confirmó que la CTA Santa Fe se sumará activamente a la movilización del 18 de diciembre, en coordinación con la CGT, la UTEB y otras organizaciones. “Estamos organizando concentraciones en toda la provincia, porque con esta ley están destruyendo la arquitectura de las relaciones laborales en la Argentina”, concluyó.