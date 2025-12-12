Maduro acusó a EE.UU. de “piratería” por la incautación de un petrolero venezolano

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este jueves que Estados Unidos incautó un petrolero con bandera venezolana en las costas del Caribe, en un hecho que calificó como un “acto absolutamente criminal e ilegal”. Según el mandatario, el operativo se trató de un asalto militar, secuestro y robo, llevado a cabo por fuerzas estadounidenses que actuaron “como piratas del Caribe”.

El incidente se dio a conocer luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump confirmara públicamente la operación y señalara que su país planea quedarse con el petróleo transportado por el buque. “Nos lo quedamos, supongo”, dijo Trump al ser consultado por el destino del cargamento, sin brindar mayores precisiones sobre el procedimiento.

Según Maduro, lo ocurrido pone al descubierto la verdadera motivación de la política exterior estadounidense hacia su país. “No es el narcotráfico, no es la democracia, no son los derechos humanos. Es el petróleo, que se lo quieren robar”, sostuvo. Además, afirmó que Venezuela defenderá su soberanía y “volverá a triunfar”.

El mandatario bolivariano denunció que los tripulantes del buque se encuentran desaparecidos y expresó preocupación por su paradero. Aseguró también que el barco transportaba 1.900.000 barriles de petróleo destinados a mercados internacionales. Ante la gravedad del hecho, el Gobierno venezolano anticipó que tomará acciones legales y diplomáticas contra Washington, además de implementar nuevas medidas para garantizar el libre comercio de su crudo.

Reacciones internacionales y acusaciones cruzadas

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, sostuvo que este episodio “dejó caer todas las máscaras” y dejó en evidencia que la verdadera intención de EE.UU. es apropiarse de los recursos naturales del país. En la misma línea, el Gobierno de Venezuela publicó un comunicado en el que calificó lo sucedido como un “robo descarado y un acto de piratería internacional”.

La condena al operativo se replicó en varios países y organismos internacionales. El Gobierno de Cuba y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) repudiaron la incautación, considerándola una violación grave al derecho internacional y a la soberanía venezolana. Rusia, por su parte, también manifestó su apoyo a Caracas. El presidente Vladímir Putin se comunicó telefónicamente con Maduro y expresó su solidaridad ante la creciente presión externa.

El canciller ruso Serguéi Lavrov cuestionó que Estados Unidos actuara sin pruebas ni explicaciones claras, y pidió que Washington detalle los fundamentos legales y los volúmenes de crudo incautado. También recordó que la petrolera estadounidense Chevron opera en Venezuela y compra crudo venezolano, lo que añade contradicciones al accionar del gobierno norteamericano.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que su país defiende la autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención. Desde Brasil, Colombia y organismos de la ONU también hubo cuestionamientos al accionar de EE.UU., que ya fue calificado por analistas como una violación al derecho internacional y a las normas del libre comercio.

Contexto y antecedentes

Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene una fuerza militar activa frente a las costas venezolanas, en el marco de la operación “Lanza del Sur”, supuestamente orientada a combatir el narcotráfico. Sin embargo, desde Caracas denuncian que el verdadero objetivo es forzar un cambio de régimen y apropiarse del petróleo y el gas venezolanos.

Según datos compartidos por Venezuela, la operación estadounidense ya ha dejado más de 80 muertos en ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, sin que existan pruebas concretas de que se tratara de traficantes de drogas. En ese marco, Washington también ha acusado a Maduro de liderar un cártel narco, incrementando la recompensa por su captura, pese a que la propia DEA y la ONU aseguran que Venezuela no es una ruta principal del narcotráfico hacia EE.UU.