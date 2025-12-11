Presupuesto 2026: Diputados dio media sanción y el Senado aprobó la ley Tributaria

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción este jueves al proyecto de Presupuesto 2026, que ahora será tratado por el Senado en los próximos días. La votación en general resultó con 44 votos afirmativos y 3 negativos, en una sesión que mostró el respaldo del oficialismo y parte de la oposición, pero también dejó en evidencia cuestionamientos puntuales en varios artículos.

La única bancada que rechazó el proyecto en su totalidad fue el Frente Amplio por la Soberanía (FAS). Desde ese espacio, el diputado Carlos Del Frade expresó una crítica política y simbólica. “El Presupuesto 2026 tiene todas las matrices de la resignación, el Estado debe estar presente para los que menos tienen”,señaló Del Frade, justificando el voto negativo del FAS con una postura ideológica y social.

El debate incluyó fuertes objeciones del justicialismo, La Libertad Avanza, Somos Vida e Inspirar, aunque varios de estos bloques acompañaron en la votación general. Entre las principales críticas se mencionaron supuestos recursos sobreestimados, riesgos de sobreendeudamiento, reducción de gasto corriente y ajustes previsionales.

En la sesión también intervinieron Walter Agosto y Lucila De Ponti, quienes expusieron los reparos del bloque justicialista. Agosto advirtió que las proyecciones macroeconómicas del Gobierno nacional —en las que se basa el presupuesto provincial— son inestables, y alertó que Santa Fe podría alcanzar una deuda de 4.500 millones de dólares si se ejecutan todas las autorizaciones previstas. También sostuvo que la provincia ingresó en déficit y proyectó un rojo de 500 millones de pesos para el ejercicio vigente.

Ley Tributaria: media sanción en el Senado

Mientras Diputados debatía el Presupuesto, el Senado provincial aprobó el proyecto de Ley Tributaria 2026, que ya fue girado a la Cámara baja. Se espera que ambos textos estén sancionados antes de fin de año.