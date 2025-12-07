Un automovilista resultó herido tras despistar en la autopista, a la altura de La Tatenguita

Un automovilista de 52 años resultó herido este domingo por la tarde luego de despistar en la autopista Santa Fe–Rosario y chocar contra la forestación que divide ambas calzadas, a la altura de La Tatenguita, en jurisdicción de nuestra ciudad. El vehículo, modelo Ford Focus, circulaba en sentido hacia Santa Fe.

Por causas que aún son motivo de investigación, el conductor perdió el control del auto, se desvió de la traza y terminó impactando contra los arbustos del cantero central. Fueron otros automovilistas quienes, al advertir el siniestro, dieron aviso a las autoridades.

En el lugar trabajó personal de emergencias, que rescató al hombre del interior del vehículo y lo trasladó en ambulancia al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe. También intervinieron efectivos policiales y agentes de Seguridad Vial, quienes realizaron los peritajes correspondientes y dispusieron un corte total de calzada para facilitar las tareas.

Como consecuencia del accidente, el tránsito en la zona se vio fuertemente afectado.