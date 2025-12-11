Unión debutará ante Platense en el Torneo Apertura 2026

Por Santotomealdía



La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer el fixture del Torneo Apertura 2026, que comenzará el último fin de semana de enero. Unión integra la Zona A y tendrá su debut como local en Santa Fe ante Platense.

En la segunda fecha, el equipo rojiblanco visitará a Lanús, y en la tercera volverá a jugar en el 15 de Abril frente a Gimnasia de Mendoza. Luego, en la cuarta jornada, deberá viajar a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba, y en la quinta recibirá a San Lorenzo, en su primer cruce del torneo ante uno de los equipos grandes del fútbol argentino.

El calendario continuará con dos fechas consecutivas ante equipos de la Zona B: en la sexta será local ante Aldosivi, y en la séptima viajará a Junín para enfrentar a Sarmiento. Se trata de los dos interzonales que prevé el formato del torneo, que en el caso de Unión se jugarán de forma consecutiva.

En la octava fecha, Unión volverá a jugar como visitante, esta vez frente a Instituto, en Córdoba. Luego, en la novena, será local ante Talleres, y en la décima jornada tendrá una salida difícil para enfrentar a Independiente en Avellaneda.

La fecha 11 marcará el regreso al 15 de Abril, con un cruce importante ante Boca, y en la fecha 12 Unión visitará a Defensa y Justicia. En las últimas jornadas, enfrentará a Deportivo Riestra como local (fecha 13), a Estudiantes en La Plata (fecha 14), y a Newell’s en Santa Fe (fecha 15). El cierre será en condición de visitante, frente a Vélez, por la fecha 16.

El torneo estará compuesto por 16 fechas en total, y cada equipo jugará ocho partidos como local y ocho como visitante, incluyendo allí los dos cruces interzonales. Los días y horarios de los encuentros serán definidos oportunamente por la Liga Profesional.

Fecha por fecha