Deportes — 11.12.2025 —
Unión debutará ante Platense en el Torneo Apertura 2026
El torneo comenzará el último fin de semana de enero y Unión disputará la primera fecha en condición de local. Aún no se definieron días ni horarios de juego.
Por Santotomealdía
La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer el fixture del Torneo Apertura 2026, que comenzará el último fin de semana de enero. Unión integra la Zona A y tendrá su debut como local en Santa Fe ante Platense.
En la segunda fecha, el equipo rojiblanco visitará a Lanús, y en la tercera volverá a jugar en el 15 de Abril frente a Gimnasia de Mendoza. Luego, en la cuarta jornada, deberá viajar a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba, y en la quinta recibirá a San Lorenzo, en su primer cruce del torneo ante uno de los equipos grandes del fútbol argentino.
El calendario continuará con dos fechas consecutivas ante equipos de la Zona B: en la sexta será local ante Aldosivi, y en la séptima viajará a Junín para enfrentar a Sarmiento. Se trata de los dos interzonales que prevé el formato del torneo, que en el caso de Unión se jugarán de forma consecutiva.
En la octava fecha, Unión volverá a jugar como visitante, esta vez frente a Instituto, en Córdoba. Luego, en la novena, será local ante Talleres, y en la décima jornada tendrá una salida difícil para enfrentar a Independiente en Avellaneda.
La fecha 11 marcará el regreso al 15 de Abril, con un cruce importante ante Boca, y en la fecha 12 Unión visitará a Defensa y Justicia. En las últimas jornadas, enfrentará a Deportivo Riestra como local (fecha 13), a Estudiantes en La Plata (fecha 14), y a Newell’s en Santa Fe (fecha 15). El cierre será en condición de visitante, frente a Vélez, por la fecha 16.
El torneo estará compuesto por 16 fechas en total, y cada equipo jugará ocho partidos como local y ocho como visitante, incluyendo allí los dos cruces interzonales. Los días y horarios de los encuentros serán definidos oportunamente por la Liga Profesional.
Fecha por fecha
-
Fecha 1 (Local): Unión vs. Platense
-
Fecha 2 (Visitante): Lanús vs. Unión
-
Fecha 3 (Local): Unión vs. Gimnasia de Mendoza
-
Fecha 4 (Visitante): Central Córdoba vs. Unión
-
Fecha 5 (Local): Unión vs. San Lorenzo
-
Fecha 6 – Interzonal (Local): Unión vs. Aldosivi
-
Fecha 7 – Interzonal (Visitante): Sarmiento vs. Unión
-
Fecha 8 (Visitante): Instituto vs. Unión
-
Fecha 9 (Local): Unión vs. Talleres
-
Fecha 10 (Visitante): Independiente vs. Unión
-
Fecha 11 (Local): Unión vs. Boca
-
Fecha 12 (Visitante): Defensa y Justicia vs. Unión
-
Fecha 13 (Local): Unión vs. Deportivo Riestra
-
Fecha 14 (Visitante): Estudiantes de La Plata vs. Unión
-
Fecha 15 (Local): Unión vs. Newell’s
-
Fecha 16 (Visitante): Vélez vs. Unión