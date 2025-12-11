Briatore elogió a Colapinto y lo definió como “el piloto ideal” para Alpine

Flavio Briatore, una de las voces más influyentes de Alpine, volvió a referirse a Franco Colapinto y lo hizo con palabras de fuerte respaldo. En una entrevista reciente, reconoció la evolución del piloto argentino y afirmó que es “el indicado” para acompañar a Pierre Gasly en la próxima temporada.

“Pasé mucho tiempo con Franco y vi un cambio importante en él. Entiende cuál es su función en el equipo y realiza un trabajo muy eficiente. Al principio, mucha gente dudaba de su potencial, pero decidí confiar en él, y demostró con sus resultados que es el piloto indicado para nuestro equipo”, expresó el directivo en declaraciones al medio Last Word of Sports.

Briatore, quien había sido crítico en los primeros meses de Colapinto como piloto titular, ahora sostiene que el argentino “es fantástico para nosotros y el compañero ideal para Pierre Gasly”, a quien considera “uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1”.

La postura del dirigente marca un giro respecto de sus declaraciones anteriores, cuando tras el debut del piloto argentino en reemplazo de Jack Doohan, afirmó: “Quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1 y necesitaba un año más”. Incluso había remarcado que “no estoy contento si mirás los resultados, eso es lo importante”.

Sin embargo, a partir del desempeño de Colapinto en Silverstone, donde finalizó 11°, comenzó a consolidarse, mostrando buenos resultados y mayor consistencia. Según Briatore, “en las últimas carreras no hubo accidentes y manejó muy bien. Estuvo muy cerca de Pierre -dos décimas arriba, dos abajo”.

El cambio de percepción terminó de consolidarse con la confirmación oficial de Colapinto como piloto titular para 2026, anunciada a principios de noviembre. En aquel momento, Briatore ya había anticipado el respaldo: “Siempre he creído que Franco tiene los atributos y el potencial para ser un piloto que puede crecer con el equipo. La decisión de seguir juntos es una indicación de nuestro compromiso y un fuerte apoyo a Franco en su desarrollo”.

Con la próxima temporada en el horizonte y la expectativa puesta en la nueva motorización, transmisión y suspensión provista por Mercedes, Alpine apuesta a la estabilidad. En palabras de Briatore: “El equipo necesita estabilidad, y conservar a los mismos pilotos forma parte de eso”.

Y concluyó: “Mi trabajo es entregarles el mejor auto posible a Pierre y Franco para el próximo año”.