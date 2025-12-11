Putin expresó su apoyo a Maduro ante la presión internacional contra Venezuela

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó su apoyo a Venezuela y reafirmó el carácter estratégico de la relación entre ambos países, durante una conversación telefónica mantenida este jueves con su par venezolano, Nicolás Maduro, en un contexto de creciente presión internacional sobre el país sudamericano.

Según informó el Kremlin, Putin manifestó su “solidaridad con el pueblo venezolano” y respaldó “el curso del Gobierno de Nicolás Maduro, orientado a defender los intereses nacionales y la soberanía en condiciones de creciente presión externa”.

Ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre el futuro de las relaciones bilaterales, en el marco del tratado de asociación y cooperación estratégica que entró en vigencia en noviembre de este año. En ese sentido, reafirmaron la voluntad de avanzar en proyectos conjuntos en los ámbitos comercial-económico, energético, financiero, cultural y humanitario, según el comunicado difundido por Moscú.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela también ratificó la solidez del vínculo. En un mensaje publicado por el canciller Yván Gil, se destacó que “Putin ratificó de manera firme y categórica su respaldo a Nicolás Maduro” y al proceso nacional orientado a “la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social” del pueblo venezolano.

En su declaración, el mandatario ruso también subrayó que “el pueblo venezolano merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia”, y sostuvo que los canales de comunicación entre ambas naciones se mantienen abiertos de forma permanente.

Durante el diálogo, Maduro informó a Putin sobre los avances de Venezuela en materia de paz, crecimiento económico y estabilidad social, y aseguró que el país “se proyecta para liderar el crecimiento económico regional con un 9% este año”, según estimaciones oficiales.

Tensión con Estados Unidos

La conversación bilateral se produjo en medio de un clima de creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que en los últimos meses ha intensificado su política de presión sobre Caracas.

El Gobierno venezolano denuncia una agresión sin precedentes por parte de Washington, que ha incluido acusaciones de narcotráfico sin pruebas, incautación de buques con petróleo y el despliegue de fuerzas militares en el Caribe, bajo el argumento de operaciones antidrogas.

Entre otras acciones, EE.UU. puso en marcha la denominada “operación Lanza del Sur”, que incluye bombardeos contra presuntas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y que, según informes, ya dejó más de 80 personas muertas, sin pruebas claras sobre vínculos con el narcotráfico.

Maduro respondió con firmeza a estas acciones y exigió el cese del intervencionismo. “Desde Venezuela pedimos y exigimos el fin del intervencionismo ilegal y brutal del Gobierno de EE.UU. en Venezuela y en América Latina”, sostuvo, y reclamó “basta de políticas de cambio de régimen, de golpes de Estado y de invasiones en el mundo”.

Diversos actores de la comunidad internacional, como Rusia, Colombia, México, Brasil y organismos como el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, han expresado su preocupación por la escalada y denunciado que algunas acciones podrían constituir violaciones al derecho internacional, incluyendo posibles ejecuciones sumarias.