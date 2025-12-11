Cuvertino: “El presupuesto define las prioridades del gobierno”

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el gobierno provincial. Fue en la sesión extraordinaria realizada este jueves en la legislatura.

En ese marco, el diputado Mariano Cuvertino (Unidos para Cambiar Santa Fe-PS) destacó la importancia de tratar y aprobar la ley de leyes: “El Presupuesto define las prioridades del gobierno para el próximo año y en una situación económica donde la inflación está controlada pero la recesión golpea fuerte, valoramos que la provincia priorice y jerarquice la obra pública para poner en marcha y acelerar el motor de la economía, buscando preservar los puestos de trabajo”.

Santa Fe sufre el impacto del actual modelo económico nacional en sectores clave de la economía. En los últimos dos años, se destruyeron tres empresas y 20 puestos de empleo por día. Además, el consumo de cemento registró una caída de casi el 29%. “La industria, el comercio y la construcción la están pasando muy mal, esta es la realidad y nos preocupa”, dijo el legislador.

En ese contexto, Cuvertino valoró la inversión en obra pública: “Es correcto que el gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe proponga un presupuesto que busque intervenir en la economía impulsando el nivel de obra pública. El puente Santa Fe-Santo Tomé y la inauguración del Hospital Rafaela son ejemplos concretos de este compromiso”.

Para que el Ejecutivo provincial se haga cargo de la obra pública que abandonó Nación, como así también para proponer nueva infraestructura productiva en el territorio, es necesario acceder a créditos, una herramienta para la que Santa Fe tiene buena calificación y que es de uso habitual en otras provincias.

En este sentido, el diputado ejemplificó que “Córdoba destina el 8,2% de sus recursos al pago de los servicios de la deuda y nosotros actualmente estamos en el 1,25%, la ratio más baja en 15 años. Hay que tomar créditos y volcarlos a obra pública e infraestructura para mejorar las condiciones de vida de los santafesinos y el funcionamiento del sistema económico, contrarrestando la pérdida de empleo”.

Equilibrio territorial

El diputado de Unidos también se hizo eco de las premisas del exgobernador Miguel Lifschitz, quien entendía que la infraestructura era necesaria para achicar las brechas estructurales y que, en este sentido, era necesario recuperar el Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo..

“La ley tributaria que estamos tratando en la legislatura mira a la provincia en su totalidad, contemplando las particularidades regionales. Del mismo modo debemos mirar a la hora de invertir priorizando los territorios que tienen más necesidades para alcanzar el desarrollo integral. Eso es el verdadero federalismo”, explicó Cuvertino.

Por último, señaló que “si queremos una Santa Fe verdaderamente equilibrada necesitamos avanzar en más obra pública, más infraestructura productiva y más herramientas financieras que permitan que el progreso llegue a cada rincón de la provincia. Este es el camino y en Santa Fe tenemos todo para recorrerlo”.