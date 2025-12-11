La CGT se opone a la reforma laboral y convocó a una movilización a Plaza de Mayo

El Consejo Directivo de la CGT rechazó este jueves la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y anunció que realizará una movilización a Plaza de Mayo el próximo jueves a las 15 horas, como parte de un plan de acción que combina presión política e institucional.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el cotitular de la central obrera, Jorge Sola, la CGT advirtió que el país está “empobrecido, sin inversión económica y que sufre industricidio”, y denunció que el proyecto oficial se impulsa sin acuerdo ni mesa de diálogo con empleadores ni trabajadores.

Sola afirmó que la central “se opone terminantemente a cada uno de los puntos” incluidos en el proyecto de reforma laboral y consideró que se trata de una iniciativa que “transita por la precarización laboral” y representa un avance hacia la informalidad. En ese sentido, expresó que la CGT exige participar del debate legislativo para “discutir punto por punto” con diputados y senadores, y criticó que el tratamiento parlamentario se impulse “entre gallos y medianoche”.

Además de la movilización del jueves, la CGT resolvió impulsar una estrategia judicial para que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos del proyecto, por considerar que “van en contra de los principios protectores del trabajo”. También se buscará fortalecer el rechazo en el interior del país: se enviará la postura oficial a las 80 delegaciones regionales de la CGT para que transmitan el mensaje en cada provincia, y dialoguen con diputados y gobernadores.

La conferencia se realizó en la sede histórica de la calle Azopardo 802, luego de una reunión del Consejo Directivo que se extendió por más de dos horas. Sola estuvo acompañado por los cotitulares Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, quienes respaldaron la decisión de la mesa chica de priorizar acciones institucionales y no medidas de fuerza directa.

La reacción de la CGT se conoció horas después de que el Gobierno nacional girara al Congreso el proyecto de reforma laboral, que el oficialismo busca tratar de forma exprés en el Senado. La intención del bloque de La Libertad Avanza, presidido por Patricia Bullrich, era comenzar el debate en comisiones este mismo jueves, pero el trámite se postergó para el martes próximo, lo que podría llevar el tratamiento en el recinto hacia fin de año.