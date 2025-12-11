La inflación de noviembre fue del 2.5% según el INDEC

La inflación fue del 2,5% en noviembre, según el dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que implicó una aceleración respecto al 2,3% registrado en octubre. En lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un aumento del 27,9%, mientras que la variación interanual se ubica en el 31,4%.

El incremento de noviembre se dio en un contexto de aumentos autorizados por el Gobierno en las tarifas de servicios públicos y el transporte, que empujaron al alza el rubro de precios regulados, con una suba del 2,9%, superior al promedio general.

Entre los rubros que más aumentaron se encuentran Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 3,4%, seguido por Transporte, que subió un 3%. También se destacó la suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que creció un 2,8%. Por el contrario, los aumentos más moderados se dieron en Prendas de vestir y calzado (0,5%) y en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%).

El IPC núcleo, que excluye regulados y estacionales, subió 2,6%, mientras que los estacionales mostraron una variación de apenas 0,4%. La aceleración del índice se enmarca en una tendencia que podría continuar en los próximos meses, a partir de los ajustes previstos en tarifas y combustibles, según estimaciones del sector privado.

Consultoras como Eco Go ya habían proyectado una inflación cercana al 2,5%, en parte debido al aumento en carnes y productos de alta ponderación, además del impacto de los regulados. “Carnes arrancó a subir fuerte a fines de octubre y eso empujó bastante el nivel general”, explicó el economista Lucio Garay Méndez.

El dato de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que suele anticipar la evolución del índice nacional, también mostró una aceleración mensual, con una suba del 2,4% en noviembre.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, las consultoras privadas corrigieron al alza sus estimaciones y proyectaron una inflación de entre 2,3% y 2,5% para noviembre. Para diciembre se espera una leve desaceleración, con una estimación del 2,1%. Hacia comienzos de 2026, los analistas prevén que la inflación mensual se ubique entre 1,9% y 1,5%.

Sin embargo, la perspectiva inflacionaria podría verse afectada por la recomposición de precios atrasados, especialmente en los sectores de servicios públicos, transporte, telefonía e internet. Según un informe de la consultora Invecq, la llamada "inflación reprimida" se mantiene en torno a 4,2 puntos, con ajustes pendientes de entre el 30% y el 40% en sectores clave como energía eléctrica, gas y transporte.

Además, un informe del sector energético señala que, hasta ahora, el Gobierno resignó ingresos por más de 2.300 millones de dólares al no actualizar impuestos clave sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono.

En este escenario, y tras haber conseguido una victoria electoral sobre Fuerza Patria, el ministro de Economía autorizó nuevos aumentos para los servicios públicos y el transporte, y presentó un nuevo esquema de subsidios que comenzará a regir en 2026, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional.