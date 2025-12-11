Reforma laboral: el Senado se prepara para iniciar el debate en comisiones

El proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional ingresó este miércoles al Senado, y el oficialismo ya trabaja para apurar su tratamiento. La propuesta fue firmada por el presidente Javier Milei a primera hora del día, tras su regreso de Noruega, y a las 9:55 ya figuraba en el sistema de la Cámara Alta.

Con este paso formal cumplido, ahora será responsabilidad de la vicepresidenta Victoria Villarruel —en su rol de presidenta del Senado— convocar a los senadores para conformar las comisiones que discutirán la iniciativa. Según trascendió, la intención es que ese llamado se concrete a partir del lunes, en busca de un tratamiento exprés.

Las comisiones naturales a las que se giraría el proyecto son Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda. Como parte de la estrategia para ganar tiempo, en el oficialismo se analiza convocar a un plenario conjunto de ambas comisiones para su conformación, la elección de autoridades y el inicio del debate.

La senadora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió en las últimas horas con Villarruel para pedirle que agilice el proceso. Según fuentes legislativas, la Vicepresidenta se comprometió a convocar a los legisladores en cuanto se lo solicite formalmente Bullrich, lo que podría ocurrir entre hoy y mañana.

Uno de los puntos a resolver es la composición de las comisiones, que según el sistema de representación proporcional (D’Hont) beneficiaría a Unión por la Patria con siete bancas, seguido por La Libertad Avanza con seis, la UCR con tres y el PRO con una. Este esquema, que podría repetirse en ambas comisiones, deja afuera a varios monobloques provinciales, lo que abre una tensión política interna. La incógnita es si Villarruel respetará la representatividad parlamentaria o seguirá el ejemplo de Martín Menem en Diputados, quien ha sido cuestionado por subrepresentar a algunos sectores de la oposición.

La intención del oficialismo es obtener dictamen y llevar el proyecto al recinto antes del 30 de diciembre, cuando finalizan las sesiones extraordinarias. El desafío es doble: no solo hay que conformar las comisiones, debatir y dictaminar, sino que además el reglamento del Senado establece un plazo mínimo de siete días entre el dictamen y su tratamiento en el recinto.

En caso de que el debate se canalice a través de un plenario de las dos comisiones, el dictamen requerirá al menos nueve firmas de cada una para ser válido. Esa carrera contra el tiempo será clave para saber si la reforma laboral logra avanzar este año o si deberá esperar al próximo período legislativo.