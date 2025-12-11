Interés General — 11.12.2025 —
La Municipalidad habilita un punto fijo y permanente para la recolección de residuos electrónicos
La iniciativa se implementa tras dos campañas exitosas realizadas este año, en articulación con la Universidad Tecnológica Nacional. El objetivo es facilitar una gestión adecuada de estos residuos y reducir su impacto ambiental.
La Municipalidad habilitó un punto fijo y permanente para la recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), con el objetivo de facilitar su disposición adecuada por parte de los vecinos. La medida surge luego del buen resultado de dos campañas realizadas este año, y se desarrolla en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Según se informó oficialmente, esta nueva modalidad busca promover prácticas responsables con el ambiente y brindar una alternativa accesible para evitar que este tipo de residuos terminen en la vía pública o en la basura común. Los RAEEs pueden contener materiales reutilizables, como metales y plásticos, pero también sustancias peligrosas que requieren tratamiento especializado para evitar impactos negativos en la salud y el entorno.
El punto de recepción funciona de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, en la Oficina de Saneamiento Ambiental, ubicada en Maciá 1933 (predio ex INALI). Allí se pueden llevar los siguientes elementos en desuso:
-
Computadoras, notebooks, netbooks, tablets y celulares.
-
Accesorios informáticos: teclados, mouse, webcams y similares.
-
Televisores y monitores (excepto los de tubo).
-
Equipos de audio.
-
Cables, cargadores, enchufes y componentes electrónicos como HDMI y USB.
Se aclara que no se reciben impresoras.
Desde el Municipio se remarcó que esta acción sostenida en el tiempo apunta a recuperar materiales de valor, reducir los residuos que contaminan el ambiente y fortalecer el compromiso ciudadano con la sostenibilidad.
Cabe recordar que los RAEEs, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar graves impactos ambientales y sanitarios. Contienen elementos como plomo o mercurio, cuya liberación al medio ambiente representa un riesgo. Por eso, se destaca la importancia de tratarlos de forma segura y responsable.