La Municipalidad habilita un punto fijo y permanente para la recolección de residuos electrónicos

La Municipalidad habilitó un punto fijo y permanente para la recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), con el objetivo de facilitar su disposición adecuada por parte de los vecinos. La medida surge luego del buen resultado de dos campañas realizadas este año, y se desarrolla en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Según se informó oficialmente, esta nueva modalidad busca promover prácticas responsables con el ambiente y brindar una alternativa accesible para evitar que este tipo de residuos terminen en la vía pública o en la basura común. Los RAEEs pueden contener materiales reutilizables, como metales y plásticos, pero también sustancias peligrosas que requieren tratamiento especializado para evitar impactos negativos en la salud y el entorno.

El punto de recepción funciona de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, en la Oficina de Saneamiento Ambiental, ubicada en Maciá 1933 (predio ex INALI). Allí se pueden llevar los siguientes elementos en desuso:

Computadoras, notebooks, netbooks, tablets y celulares.

Accesorios informáticos : teclados, mouse, webcams y similares.

Televisores y monitores (excepto los de tubo).

Equipos de audio.

Cables, cargadores, enchufes y componentes electrónicos como HDMI y USB.

Se aclara que no se reciben impresoras.

Desde el Municipio se remarcó que esta acción sostenida en el tiempo apunta a recuperar materiales de valor, reducir los residuos que contaminan el ambiente y fortalecer el compromiso ciudadano con la sostenibilidad.

Cabe recordar que los RAEEs, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar graves impactos ambientales y sanitarios. Contienen elementos como plomo o mercurio, cuya liberación al medio ambiente representa un riesgo. Por eso, se destaca la importancia de tratarlos de forma segura y responsable.