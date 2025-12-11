Rabbia exige explicaciones por $4.000 millones otorgados a organizaciones sin antecedentes en adicciones

A 100 días de haber denunciado la falta de transparencia en el reparto de $4.000 millones destinados a la prevención de adicciones, el diputado provincial Miguel Rabbia volvió a exigir al Gobierno de Santa Fe una respuesta formal sobre el destino de esos recursos. En un nuevo pedido de acceso a la información pública, dirigido a la ministra María Victoria Tejeda, el legislador solicita datos precisos sobre los convenios firmados, los criterios de selección y la ejecución de los fondos.

Rabbia advirtió que las partidas fueron asignadas a organizaciones civiles sin trayectoria comprobada en la temática de adicciones, y en algunos casos, creadas poco antes de recibir el financiamiento. También señaló posibles vínculos con el partido oficialista UNO, que lidera el legislador Walter Ghione.

Entre las entidades cuestionadas se encuentran “Perseverar”, “Rockas Vivas”, “Sinergía Ciudadana” y la “Cooperativa OLH”, que según el diputado, recibieron en conjunto cerca de $4.000 millones del programa provincial Redes de Cuidado, impulsado por la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD).

“Hemos escuchado declaraciones sueltas de algunos funcionarios, pero pasaron 100 días y todavía no recibimos una respuesta oficial, completa y documentada, que es lo que solicitamos”, expresó Rabbia, al confirmar la nueva presentación formal ante el Ejecutivo provincial.

El legislador exige conocer las rendiciones de cuentas, los montos ejecutados, los planes de trabajo presentados por las entidades beneficiarias, el personal afectado, la población alcanzada y los criterios aplicados para seleccionar a estas organizaciones. Además, solicitó el listado completo de convenios firmados desde 2024, con sus respectivos montos.

“La lucha contra las adicciones no admite improvisación ni manejos poco claros”, remarcó el legislador, y aseguró que continuará reclamando explicaciones hasta que se transparente el uso de los fondos públicos en un área tan sensible para la comunidad.