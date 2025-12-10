La UBA reveló cuáles son las mejores ciudades del país para vivir

La Universidad de Buenos Aires (UBA) dio a conocer este miércoles los resultados de una investigación que evaluó la calidad de vida y el desarrollo estratégico de las principales ciudades del país. Se trata de la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades, elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) encabeza el ranking nacional con un puntaje de 3,65, seguida por Mendoza (3,34) y Córdoba (3,25), completando así el podio de las mejores ciudades para vivir en Argentina, según el estudio.

En cuarto y quinto lugar se ubicaron San Miguel de Tucumán (3,17) y Rosario (3,16). A continuación, aparecen San Juan y Santa Fe, ambas con un puntaje de 2,98, lo que las posiciona en el sexto y séptimo puesto respectivamente. Salta (2,85), Mar del Plata (2,74) y Resistencia (2,54) completan el Top 10.

El informe se basa en cinco dimensiones clave: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. A partir de esas áreas se analizan 159 indicadores, que permiten construir un diagnóstico tanto cuantitativo como cualitativo sobre cada ciudad.

Santa Fe capital, que ya había estado en el ranking 2024, mantuvo su posición dentro de las primeras diez, aunque con un leve retroceso. En cambio, San Miguel de Tucumán mostró un avance significativo, gracias a mejoras en su estructura institucional y planificación estratégica, que le permitieron compensar déficits en aspectos ambientales y tecnológicos.

De las diez ciudades evaluadas, ocho son capitales provinciales y solo dos no lo son: Rosario y Mar del Plata.

Desde la UBA, el responsable del estudio, Omar Quiroga, explicó que el objetivo del índice es "realizar un diagnóstico de cada una de las ciudades estudiadas para entender sus fortalezas y debilidades, de manera de obtener un insumo que permita elaborar o repensar estrategias de políticas públicas innovadoras".

Asimismo, destacó que se busca “establecer un punto de partida para medir la sostenibilidad urbana y enfrentar los desafíos de las Smart Cities en los principales conglomerados del país”.