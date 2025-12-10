La Argentina volvió al mercado de deuda: Caputo colocó un bono en dólares por USD 1.000 millones

Luego de casi ocho años sin acceso al financiamiento en dólares a plazos medios y largos, el Gobierno nacional logró emitir un nuevo bono denominado en moneda extranjera. La colocación fue realizada por el Ministerio de Economía mediante el BONAR 2029N, bajo legislación argentina, y permitió captar USD 1.000 millones a una tasa de interés anual del 9,26%.

El título tiene un cupón del 6,5%, con pagos semestrales, y la totalidad del capital será amortizada al vencimiento, previsto para el 30 de noviembre de 2029. Según se informó oficialmente, se recibieron ofertas por más de USD 1.400 millones, provenientes de más de 2.500 inversores.

El rendimiento ofrecido, si bien superó el 9% esperado inicialmente por el Gobierno, fue considerado competitivo dentro del mercado local. La suscripción y el pago se realizaron exclusivamente en dólares estadounidenses, y no implica un regreso al mercado internacional de deuda, ya que no se recurrió a legislación extranjera.

El objetivo de la emisión es cubrir vencimientos de deuda en enero, por un monto total cercano a USD 1.200 millones, correspondientes a los bonos AL29 y AL30. El resto del calendario de 2026 presenta otros compromisos en moneda extranjera que suman USD 3.600 millones adicionales.

Una emisión que busca oxigenar las reservas

La estrategia oficial apunta a afrontar esos pagos sin recurrir a las reservas netas del Banco Central, que siguen siendo limitadas. Además, la emisión fue interpretada como un intento de recuperar el financiamiento voluntario en moneda dura, algo que el país no conseguía desde enero de 2018.

En ese entonces, el entonces ministro Luis Caputo encabezó la última operación en dólares bajo legislación extranjera, durante la gestión de Mauricio Macri. La colocación actual, en cambio, se realiza en un contexto muy diferente, con el país aún fuera de los mercados internacionales y con riesgo país en niveles elevados, aunque en descenso reciente.

En los análisis del mercado, se destacó que la emisión sirve como test para eventuales nuevas licitaciones, pero que la tasa convalidada aún refleja el alto costo que implica financiarse en dólares para la Argentina.

Al mismo tiempo, se confirmó que la jornada financiera posterior al anuncio mostró un descenso del dólar mayorista, que cerró a $1.437,50, en el marco del esquema de flotación administrada dispuesto por el Banco Central.