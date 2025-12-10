Copa Argentina 2026: Unión enfrentará a Agropecuario de Carlos Casares

Este miércoles, en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, se realizó el sorteo de la Copa Argentina 2026, que determinó los cruces de 32avos de final del certamen federal que reúne a 64 equipos de todas las categorías del fútbol nacional.

En ese marco, Unión de Santa Fe ya conoce a su primer rival: deberá enfrentar a Agropecuario de Carlos Casares, equipo que actualmente compite en la Primera Nacional. Será un encuentro único y eliminatorio, como todos los de esta instancia.

Aunque aún no se confirmó la sede ni la fecha del partido, se espera que el cronograma de encuentros comience a desarrollarse en las primeras semanas del próximo año, según el calendario de AFA.

El equipo tatengue buscará avanzar en una copa que ha tenido un alto grado de competitividad y sorpresas a lo largo de sus ediciones. El ganador del cruce entre Unión y Agropecuario avanzará a los 16avos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Defensa y Justicia y Chaco For Ever.

Además del cruce de Unión, el sorteo dejó definidos otros enfrentamientos relevantes, como River vs. Ciudad de Bolívar, Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy, Racing vs. San Martín de Formosa, Independiente vs. Atenas de Río Cuarto, y Rosario Central vs. Sportivo Belgrano, entre otros.

La Copa Argentina es uno de los torneos más federales del país y otorga, además de prestigio, un lugar en la Copa Libertadores para el campeón.