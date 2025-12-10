Miércoles 10 de diciembre de 2025

Provinciales — 10.12.2025 —

Confirmaronn el calendario escolar 2026: las clases iniciarán el 2 de marzo y terminarán el 18 de diciembre

El calendario escolar fue oficializado por el Ministerio de Educación. Las clases comenzarán el lunes 2 de marzo, el receso invernal será del 6 al 17 de julio y el cierre del ciclo está previsto para el 18 de diciembre. En el nivel secundario, finalizarán el 11.

El ciclo lectivo 2026 comenzará el 2 de marzo y finalizará el 18 de diciembre en Santa Fe. (Foto: Archivo)

Por Santotomealdía

El Ministerio de Educación de Santa Fe dio a conocer el calendario escolar correspondiente al ciclo lectivo 2026, que establece las fechas de inicio, receso de invierno y finalización del período de clases en todos los niveles del sistema educativo provincial.

Según lo informado oficialmente, las clases comenzarán el lunes 2 de marzo en todos los niveles y modalidades: Inicial, Primario, Especial, Primaria de adultos y EEMPA.

El receso invernal se desarrollará entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio, abarcando dos semanas completas, como es habitual.

En cuanto al cierre del ciclo lectivo, se determinó que las clases finalizarán el viernes 18 de diciembre en los niveles antes mencionados. En el caso del nivel Secundario, Superior y de Formación Profesional, la fecha de finalización será el viernes 11 de diciembre, una semana antes que el resto del sistema.

Las fechas fueron establecidas en el marco de la planificación anual y en sintonía con los acuerdos definidos por las jurisdicciones educativas del país. El cronograma incluye tanto a escuelas de gestión pública como privada.

