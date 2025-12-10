Comenzó el Torneo “Ciudad de Santo Tomé” con participación de clubes locales

La Municipalidad, a través de la Dirección de Deportes, dio inicio este miércoles al Torneo “Ciudad de Santo Tomé”, una propuesta que busca promover el deporte, la integración y el encuentro comunitario mediante la participación de clubes locales en una competencia de fútbol.

En la primera jornada, desarrollada en horas de la noche, se disputaron dos encuentros correspondientes a las zonas A y B del certamen. Por la Zona A, Independiente y Atenas igualaron 0 a 0, mientras que por la Zona B, Academia Cabrera venció a Belgrano por 3 a 0.

El director de Deportes, Juan José Agüero, expresó su satisfacción por el desarrollo del evento: “La verdad que estoy muy contento porque ha salido todo muy lindo anoche. Se prestó el clima para que sea la noche perfecta para dos hermosos encuentros de fútbol, con clubes de nuestra ciudad. Fue una muy linda fiesta, con gran concurrencia de gente, ya que la entrada era libre y gratuita”.

Formato del torneo

El certamen está organizado en dos zonas de tres equipos cada una. Cada club disputará dos fechas en la fase clasificatoria:

Zona A : Independiente, Atenas y Floresta.

Zona B: Academia Cabrera, Belgrano Jrs. (Piratitas) y Real Adelina.

Los partidos continúan el próximo jueves 11 de diciembre con el siguiente cronograma:

Zona B : Belgrano Jrs. vs. Real Adelina – 19:30 hs

Zona A: Atenas vs. Floresta – 21:15 hs

Una vez finalizada la fase de grupos, los equipos que finalicen primeros en cada zona disputarán la final el jueves 18 de diciembre a las 21:15 horas. En tanto, los segundos jugarán por el tercer puesto ese mismo día a las 19:30 horas.

La clasificación se definirá de acuerdo al sistema tradicional del reglamento de AFA: 3 puntos por partido ganado, 1 punto por empate y 0 por derrota.

Desde el Municipio se destacó la participación de los clubes y el acompañamiento del público, reafirmando el compromiso de continuar impulsando espacios que promuevan el crecimiento, la inclusión y el encuentro a través del deporte, en beneficio de toda la comunidad santotomesina.