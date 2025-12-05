El crimen de Nahuel Robles será juzgado por un jurado popular

Por Santotomealdía



Un jurado popular será el encargado de juzgar a Carlos Raúl Guerrero, acusado de ser el autor del homicidio de Nahuel Robles, ocurrido el 30 de abril de 2024 en la zona norte de nuestra ciudad. Guerrero enfrentará el juicio acusado de homicidio criminis causa, una figura penal que contempla como única pena la prisión perpetua. La decisión fue tomada este viernes en el marco de una audiencia preliminar de juicio, realizada en tribunales y presidida por el juez penal Pablo Spekuljak.

El fiscal del caso, Estanislao Giavedoni, imputó a Guerrero por homicidio calificado criminis causa, ya que entiende que mató para consumar otro delito y garantizar su impunidad.

Durante la audiencia, se confirmó que Guerrero será juzgado por un jurado integrado por doce ciudadanos, que deberán resolver el conflicto judicial entre la Fiscalía y la defensa, a cargo de los abogados Martín Peón y Martín Peón. En los próximos días se realizará el sorteo de los preseleccionados para integrar el jurado, conforme al procedimiento previsto en este tipo de causas.

El crimen

El hecho ocurrió en el barrio Sargento Cabral, cuando Nahuel Robles, de 19 años, caminaba junto a una amiga rumbo al club Alianza, donde se celebraba un cumpleaños. En ese trayecto, se cruzaron con Guerrero, quien les ofreció indicaciones y se ofreció a acompañarlos.

Sin embargo, en plena caminata, Guerrero aprovechó para sustraerle el celular a Nahuel y huyó. El joven lo persiguió y logró interceptarlo en la esquina de Moreno y Necochea, donde recibió una puñalada en el cuello que le provocó una herida mortal. Robles se desplomó junto a un poste de luz, mientras su amiga pedía ayuda. Una vecina intentó reanimarlo, pero cuando fue trasladado al SAMCo, los médicos constataron su fallecimiento.

Tras el crimen, Guerrero se ocultó durante dos días y luego se presentó voluntariamente ante la División Homicidios de la Policía de Investigaciones, donde quedó a disposición de la Justicia. Desde entonces permanece con prisión preventiva.

Dos posturas en pugna

En el juicio, la Fiscalía y la querella, representada por la abogada Vanina Fruttero, sostendrán que el imputado robó el celular y luego mató a Robles para consumar el delito y evitar ser denunciado, encuadrando el caso como homicidio criminis causa.

Por su parte, la defensa plantea que no existió la intención de matar para garantizar la impunidad, sino que se trató de un robo seguido de muerte o, eventualmente, homicidio en ocasión de robo, lo que implicaría una pena menor y evitaría la prisión perpetua.

Será el jurado quien deba analizar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de Guerrero en un caso que conmovió profundamente a nuestra ciudad.