La hija de María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz y acusó de criminal a Maduro

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, recibió este miércoles el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, durante la ceremonia oficial realizada en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega. La reconocida dirigente opositora venezolana no pudo llegar a tiempo a la distinción por cuestiones de seguridad, y su ausencia fue justificada por el Comité Nobel, al señalar que se trataba de “un viaje en una situación de extremo peligro”.

En un encendido discurso, Ana Corina Sosa afirmó que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Sostuvo que Edmundo González Urrutia ganó los comicios con el 67% de los votos en todo el país, y que esa victoria quedó registrada en actas que fueron digitalizadas y publicadas. “La dictadura respondió aplicando el terror”, aseguró.

También advirtió que unas 2.500 personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas por haber compartido actas electorales, y que el gobierno tomó a familias enteras como rehenes, persiguió a sacerdotes, maestros, enfermeros y estudiantes. Sosa aseguró que se trata de hechos documentados por las Naciones Unidas, y los calificó como terrorismo de Estado utilizado para enterrar la voluntad popular.

En su mensaje, la hija de Machado transmitió un fuerte llamado a la esperanza. Afirmó que “Venezuela volverá a respirar”, y que llegará el día en que se abran “las puertas de las cárceles” para liberar a miles de inocentes encarcelados injustamente. Habló de reconstruir la vida cotidiana, de volver a abrazarse, enamorarse y escuchar las calles llenas de risas. “Todas las alegrías simples que el mundo da por sentadas volverán a ser nuestras”, dijo.

María Corina Machado, por su parte, envió un mensaje grabado que fue reproducido durante el acto. Explicó que no pudo asistir a tiempo, pero que se encontraba camino a Oslo para reencontrarse con su familia y con cientos de venezolanos que habían viajado a la capital noruega. “Este es un premio para todos los venezolanos (...) pronto podré abrazar a tantos que comparten nuestro esfuerzo”, manifestó. También agradeció al Comité Nobel “por este inmenso reconocimiento a la lucha por la democracia y la libertad”.

La activista vive en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro resultó reelecto en medio de denuncias de fraude. Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos no reconocieron los resultados. Según el Comité Nobel, Machado fue distinguida por sus esfuerzos en favor de “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Durante la ceremonia, el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, también apuntó directamente contra el mandatario venezolano. Afirmó que “el poder de los líderes autoritarios no es permanente” y que la violencia no puede prevalecer sobre un pueblo que resiste. En un mensaje directo a Maduro, expresó: “Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia”.

Frydnes destacó que María Corina Machado representa el compromiso con la democracia y la paz, y que su lucha simboliza la voluntad de cambio del pueblo venezolano.