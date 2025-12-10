Al menos 19 muertos por el derrumbe de dos edificios en Marruecos

Una tragedia sacudió en las últimas horas a la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos, donde el derrumbe de dos edificios provocó la muerte de al menos 19 personas y dejó otras 16 con heridas de diversa gravedad, según confirmaron este miércoles las autoridades locales.

El siniestro ocurrió entre la noche del martes y las primeras horas del miércoles en el barrio Mostaqbal, donde dos inmuebles de cuatro plantas colapsaron. Hasta el momento, las fuentes oficiales indican que se trata de un “balance preliminar”, ya que las tareas de búsqueda y rescate continúan.

En los dos edificios residían ocho familias, y se trabaja para determinar si podría haber más personas atrapadas entre los escombros.

Las autoridades informaron que "tras recibir el aviso del incidente, las autoridades locales y de seguridad, así como los efectivos de la Protección Civil, se desplazaron inmediatamente al lugar para iniciar las operaciones de búsqueda y rescate".

Además, se tomaron medidas para asegurar el perímetro de los edificios colapsados y evacuar a los habitantes de las viviendas cercanas, ante el riesgo de nuevos desprendimientos o inestabilidad estructural.

Las personas heridas fueron trasladadas al Centro Hospitalario Universitario de Fez para recibir atención médica, indicaron las fuentes.

Hasta el momento no se informó sobre las causas del derrumbe, y las autoridades locales no descartaron que pueda haber más víctimas bajo los escombros, por lo que las tareas de rescate continuarán durante las próximas horas.