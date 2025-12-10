Pirotecnia cero: rige la ordenanza que prohíbe su uso, comercialización y transporte

La Municipalidad recordó a la comunidad que continúa vigente la Ordenanza N.º 3255/2018, que establece la prohibición total de la tenencia, fabricación, manipulación, circulación, transporte, comercialización, depósito, expendio y uso particular de elementos de pirotecnia.

Según lo expresado en un comunicado oficial, esta norma tiene como finalidad “proteger la salud, el bienestar y la seguridad de las personas, los animales y el ambiente”, especialmente durante las celebraciones de fin de año.

Desde el Municipio señalaron que el uso de pirotecnia “genera consecuencias graves, especialmente para personas con autismo, discapacidad, adultos mayores, bebés y niños, quienes pueden experimentar crisis sensoriales, estrés, malestar general o lesiones”.

También se destacó el impacto sobre los animales, ya que “provoca taquicardia, temblores, desorientación y riesgo de accidentes”. En cuanto al ambiente, se indicó que “la pirotecnia contribuye a la contaminación del aire, deja residuos tóxicos, incrementa el riesgo de incendios y deteriora el ecosistema”.

En ese sentido, la Municipalidad invitó a la comunidad a “sumarse al compromiso de celebrar sin pirotecnia, promoviendo alternativas seguras y respetuosas para compartir las fiestas sin generar daño”.

Canales para realizar denuncias Línea telefónica (disponible las 24 horas): 4746048



WhatsApp (de 8 a 20 h): 3425462862 / 3425328056



* Los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre: la atención por WhatsApp se extenderá hasta las 2 de la madrugada

En el cierre del comunicado, la Municipalidad reafirmó que “es posible celebrar de manera responsable, inclusiva y sin poner en riesgo la salud y el bienestar de quienes nos rodean”, y convocó a toda la comunidad a difundir este mensaje preventivo.