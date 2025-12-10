Comienzan las Extraordinarias en la Legislatura con el Presupuesto y la Tributaria en agenda

Este jueves comenzará el tratamiento de los dos principales proyectos del Poder Ejecutivo provincial en el marco del período de sesiones extraordinarias: la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley Tributaria. Ambas iniciativas serán abordadas inicialmente por una de las cámaras y luego pasarán a la otra, con el objetivo de que ambas queden sancionadas el próximo 19 de diciembre.

El Presupuesto será debatido por la Cámara de Diputados, mientras que el Senado tratará la Tributaria. En ambas cámaras, se espera que durante la mañana las respectivas comisiones dictaminen los proyectos, que serán luego llevados al recinto.

En Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Jimena Senn (UCR), se reunirá a las 9.30 con una agenda limitada a dos temas: el Presupuesto y la creación del Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano en Rosario. La comisión ampliada ya recibió días atrás al ministro de Economía, Pablo Olivares, y al de Gobierno, Fabián Bastia, quienes evacuaron dudas y comprometieron algunas respuestas por escrito.

El proyecto de Presupuesto para el próximo año prevé recursos por $14,13 billones y gastos por $14,12 billones, con un equilibrio financiero técnico de $6.911 millones. El ahorro proyectado es de $1,75 billones, lo que —según el Ejecutivo— permitirá financiar el 91,7% de los gastos de capital.

Los ejes del plan de gobierno se mantienen en torno a las áreas definidas como prioritarias por el gobernador Maximiliano Pullaro: seguridad, educación, salud, infraestructura productiva y obra pública.

Por su parte, el mensaje que crea el Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano en Rosario establece que será una persona jurídica pública no estatal, destinada a planificar, ejecutar o administrar proyectos culturales, deportivos, comerciales, industriales y urbanísticos, en los que concurran intereses públicos provinciales y municipales.

En paralelo, en el Senado, el foco estará puesto en la norma Tributaria, cuyo dictamen debe emitir la Comisión de Economía, Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio, Turismo y Transporte, presidida por Pablo Verdechia (UCR-Belgrano).

Según explicó el Ejecutivo, el proyecto apunta a brindar previsibilidad, aliviar la carga tributaria, promover la actividad económica y fortalecer la producción y el empleo en la provincia.

En lo que refiere al Inmobiliario Urbano y Rural, se prevé una actualización del 14% y una posible suba en el segundo semestre según indicadores económicos del período octubre 2025 – marzo 2026. Además, se contemplan importantes beneficios para contribuyentes cumplidores, como descuentos del 33% al 56% dependiendo de la modalidad de pago.

Respecto a la Patente Automotor, no habrá cambios en alícuotas, y se fija un tope de aumento del 30% para vehículos modelo 2022 o anteriores.

La norma también incluye exenciones de Sellos para alquileres de vivienda única y créditos hipotecarios, así como reducciones del 20% en Ingresos Brutos para prestadores de discapacidad. Sectores como industria, comercio, servicios, construcción, transporte y hotelería podrán descontar el sueldo de nuevos empleados del impuesto, y en algunos casos hasta el 30% de la factura de energía eléctrica.

Renuncia de Scaglia y renovación en Diputados

Además, para este jueves fue convocada la Asamblea Legislativa con el fin de aceptar la renuncia de Gisela Scaglia al cargo de vicegobernadora, tras asumir como diputada nacional por el espacio Provincias Unidas, bloque que preside en el Congreso y que responde a la estrategia de gobernadores como Pullaro.

En la Cámara de Diputados, se avanza también en la modificación del reglamento interno para adaptarlo a los cambios introducidos por la nueva Constitución. Entre los ajustes, se establece que la Sesión Preparatoria se adelantará al 15 de febrero, ya que el gobernador debe brindar su mensaje el 1° de mayo.

Además, se redefine el proceso de sanción de leyes, reduciendo de cinco a tres pasos por cámara. También se actualizan normas sobre la caducidad de expedientes.

En ese marco, fue citada la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General para resolver la elección de la nueva presidencia de la Cámara, tras la renuncia de Pablo Farías, quien también juró como diputado nacional. La socialista Lionella Cattalini será elegida como su reemplazante.