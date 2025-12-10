Diego Colotto fue presentado en Colón y definió los ejes de su proyecto deportivo

Diego Colotto fue presentado oficialmente como nuevo director deportivo de Colón, y en su primera aparición pública dejó definiciones contundentes sobre el rol que asumirá y la proyección que imagina para el club. “Mi rol es darle forma a una idea que no sea pasajera”, aseguró, al destacar que su llegada responde a una propuesta que apunta al crecimiento institucional a largo plazo.

El exfutbolista, con experiencia en gestión deportiva, afirmó que el desafío será ordenar la estructura profesional, trabajar en sintonía con el cuerpo técnico y jerarquizar el área formativa, con una metodología clara y una identidad definida para todas las categorías.

“Acepté la propuesta porque encontré un club con margen real para crecer, siempre que exista coherencia entre la gestión y el proyecto deportivo”, expresó Colotto. A lo largo de su presentación, enfatizó que Colón necesita decisiones sostenidas, planificación y una identidad transversal, desde las divisiones juveniles hasta la Primera División.

Uno de los puntos clave de su gestión será el trabajo conjunto con el entrenador Ezequiel Medrán. “Necesito estar cerca del técnico, conocer lo que quiere y qué necesita. Sin esa relación, el proceso no funciona”, afirmó, al remarcar que será un nexo entre el plantel, la dirigencia y todas las áreas del club.

Además, adelantó que la planificación para el próximo mercado de pases ya está en marcha, y que las decisiones no se tomarán con apuro. “Es un mercado complejo, pero debemos ser inteligentes. El club tiene que incorporar futbolistas que encajen en la idea y en la realidad económica. El objetivo es potenciar un plantel competitivo sin comprometer el futuro”, subrayó.

Colotto también planteó una mirada profunda sobre el valor formativo de Colón, y propuso profesionalizar todas las etapas del trabajo en inferiores: desde la captación hasta la preparación física y el desarrollo individual de los futbolistas. “Las divisiones juveniles deben ser una parte fundamental del club. La identidad futbolística debe ser la misma desde infantiles hasta la primera”, sostuvo.

Finalmente, dejó en claro que su función no se limitará al armado del plantel profesional, sino que abarcará aspectos estructurales del área deportiva. “Sin organización no hay crecimiento. Y sin crecimiento, no hay proyecto que sobreviva”, concluyó.