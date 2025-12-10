La industria cayó en octubre y tocó su nivel más bajo desde marzo, según el INDEC

La producción industrial registró en octubre su segundo mes consecutivo de caída, en un contexto marcado por la incertidumbre electoral, la menor demanda interna y el aumento de importaciones. Así lo informó este martes el INDEC, al difundir los datos del Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero correspondientes al décimo mes del año.

De acuerdo al relevamiento oficial, la actividad retrocedió 0,8% en la medición mensual desestacionalizada, tocando así su nivel más bajo desde marzo. En comparación con octubre de 2024, la caída fue de 2,9%, lo que representa el cuarto retroceso interanual consecutivo.

Según el informe, la producción industrial se ubica actualmente un 5% por debajo del pico alcanzado en noviembre de 2024, cuando el presidente Javier Milei había asumido y comenzaban a aplicarse las primeras medidas económicas de su gestión.

Entre los sectores más afectados durante octubre se encuentran los de textiles e indumentaria, con una caída mensual del 2%, y madera, que bajó 1,2% respecto de septiembre. El desempeño negativo de la industria textil se explica, según fuentes del sector, por la menor demanda interna y el ingreso de productos importados, que afectaron la competitividad local.

En la comparación interanual, el panorama también es desfavorable: textiles e indumentaria cayeron más de 20%, mientras que vehículos retrocedieron 13,3%, maquinaria y equipo 11,4%, productos metálicos 11,3% y plásticos y caucho 10%.

El informe del INDEC señala que la industria automotriz se vio perjudicada por la apertura comercial y la menor demanda, lo que también impactó en rubros asociados como metales y autopartes. En tanto, la producción de plásticos disminuyó debido a la caída en los sectores de alimentos, bebidas, limpieza y productos personales.

A pesar de las bajas recientes, en el acumulado de los primeros diez meses del año la industria muestra un crecimiento de 3,1%, favorecida por la baja base de comparación del inicio de la actual gestión. No obstante, analistas advierten que si la tendencia negativa se mantiene, los próximos meses podrían cerrar con un balance anual neutro o en retroceso.